Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasındaki Covid-19 tablosu yayımlandı.

VAKA SAYISI 400 BİNİ GEÇTİ

Yayımlanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 406 bin 322 kişide koronavirüs vakası tespit edildi.

337 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

337 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 387 bin 653 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tablodaki diğer verilere göre koronavirüste toplam vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817 oldu.

Toplam vefat sayısı ise 99 bin 678'e ulaştı.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında artış var Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre; 20-26 Haziran haftasında 17 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 635 kişi koronaya yakalandı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında artış var Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 4 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 975 yeni vaka tespit edildi.