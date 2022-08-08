Türkiye Gazetesi

Yoğun çalışma temposundan bunalan vatandaşlar, okulları tatil olan binlerce genç ve çocuklar sahilleri doldurdu. Vatandaşlar sıcak havanın tadını soğuk sularda çıkardı. Yaz tatili, güneş yanıklarını da beraberinde getirdi. Güneş ışığına fazla maruz kalan vatandaşlar, güneş yanığıyla boğuşuyor. Geçici iltihaplanma nedeniyle ciltte ağrı, normalden sıcak ve kızarmış bir görünüm ortaya çıkıyor. Peki güneş yanıkları nasıl geçer? Güneş yanıklarına ne iyi gelir?

“ASLA YOĞURT SÜRMEYİN”

Herkesin hemen hemen ilk aklına gelen yoğurt aslında güneş yanıklarına iyi gelmiyor. Güneş yanıklarının doğru uygulamalarla tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çeken Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal, “Güneş yanıklarına asla yoğurt sürmeyin” uyarısında bulundu. Denizden çıktıktan sonra vücutlarını rahatlatmak için yoğurt süren vatandaşlar, bu yöntemin ciltlerini güneşten koruduğunu düşünüyor. Ama bu doğru değil. Eda Haşal, vücuda yoğurt, zeytinyağı, badem yağı ve çeşitli bronzlaştırıcı yağlar sürmek geleneksel yaklaşımlar. Bunları kesinlikle önermiyoruz. Koruma gibi bir özellikleri yok” dedi.

GÜNEŞTEN KORUMUYORLAR

Peki güneş yanıklarına ne iyi gelir? Eda Haşal bu soruyu cevapladı. “Bizim önerimiz güneş koruyucu kremler, penye veya pamuklu kıyafetler ile vücutlarını korumaları. Denize girerken, özellikle çocuklarda ultraviyole özellikli mayolar tercih edilebilir” diyen Haşal, “Ama yoğurttur, yağlardır bunlar güneşten koruma özelliğine sahip değiller. Tedavi edici bir özellikleri olmadığı için tavsiye etmiyoruz" dedi.

GÜNEŞ YANIKLARINE NE İYİ GELİR?

Güneş yanıklarına soğuk uygulama yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Haşal, "Güneş yanıklarında bizim önerimiz mümkünse hastaneye gelmeleri ve bizim onlara rahatlatıcı merhem vermemiz. Evde yapılabilir olan çözümler ise ağrı kesici kullanımı hem ağrısını hem yangı süresini azaltacaktır. Bir de soğuk uygulamalar yapabilir. Soğuk gazlı bez olabilir, penye veya havluyu ıslatarak koyabilirler. Yoksa yoğurt sürmek bunları önermiyoruz" şeklinde konuştu.

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