Türkiye Gazetesi

Mide bulantısı ve kusmanın da eşlik ettiği bir baş dönmesi olan vertigonun görülme sıklığı arttı. Bununla birlikte bu sorunu yaşayan kişiler internette sık sık vertigo neden olur, vertigo belirtileri, vertigo tedavisi, vertigo ilacı gibi konuları aramaya başladı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, genellikle kulak hastalıklarının vertigoya neden olduğunu ancak bazen beyin, beyincik, omurilik gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili hastalıklardan da kaynaklanabildiğini söyledi, konu hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

KULAK ÇINLAMASI, BASINÇ HİSSİ VARSA…

Vertigonun kimi zaman sadece baş dönmesiyle kendini gösterdiğine değinen Doç. Dr. Şahin, “Bazı kişilerde buna kulak çınlaması, basınç hissi, işitme kaybı gibi belirtiler de eşlik edebiliyor. Bu nedenle şikâyeti olanların mutlaka kulak burun boğaz ya da nöroloji uzmanına gitmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

VERTİGO TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İnsanların genellikle vertigodan korktuğunu ve vertigoyu kronik hastalık olarak düşündüklerini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, vertigonun doğru tanıyla tedavi edilebildiğini ve genellikle geçici olduğunu söyledi. Ancak doğru tanı koyulmayıp doğru tedavi uygulanmadığında vertigonun kronikleşebileceğini de vurgulayan Doç. Dr. Şahin, “Yapılan muayene sırasındaki birtakım bulgularla hastaya ‘sende vertigo var’ diye tanı konulmaz. Hastada yaptığımız birtakım özel denge ve işitme testleriyle vertigoyu ortaya çıkaran sebebi, hastalığı bulmaya çalışırız. Tedavi de bu doğrultuda uygulanır. Bu nedenle ‘vertigonun tedavisi yok’ gibi cümleler doğru değildir. Vertigoyu ortaya çıkaran hastalık belli olduğunda tedavi de ona göre değişir” dedi.

HER BAŞ DÖNMESİ VERTİGOYA İŞARET DEĞİL!

Hastaların çoğunun da yanlış bildiği gibi her baş dönmesinin vertigo olmadığının altını çizen Doç. Dr. Şahin şöyle konuştu:

“Vertigo bazı hastalarda çok ani ve hızlı gelişir; bir süre devam eder, ardından tamamen geçer. Fakat yıllar içinde yine tekrar eder. Bazılarında da hafif seyredip zamanla ilerler. Ancak her baş dönmesi vertigo değildir. Vertigoda; etraf ya da kendi dönüyormuş gibi bir his oluşur. Kimi hastalar, gözü kararıp dengesini kaybettiğinde de ‘başım dönüyor’ der. Ancak bu, bizim için tıbbi olarak vertigo değildir. Örneğin düşük tansiyon durumunda işinin; oturduğu ya da yattığı yerden kalktığında gözünün kararıp kulağının çınladığı durumlarda oluşan denge kaybı da vertigo değildir. Dolayısıyla doğru tanı çok önemlidir.”

VERTİGO KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Vertigonun farklı yaş gruplarında, farklı hastalıklarla görüldüğünü de ifade eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri KBB uzmanı Doç. Dr. Şahin, “Çocuklarda, orta yaşta, ya da yaşlı bireylerde görülen vertigonun hastalıkları farklıdır. Çocuklarda erken yaşlarda nadirken ergenlerde biraz daha fazla görülür. Orta yaştaki erkek ya da kadınlarda migrene bağlı vertigo olabiliyor. Hem çocuk hem yetişkinlerde kulak iltihaplarına veya iç kulak hastalıklarına bağlı vertigo da sık görülür. Vertigo tümür kaynaklı da olabilir ve ileri yaşlarda denge organının dejenerasyonuna bağlı olarak da görülebilir.” Şeklinde konuştu.

BAŞDÖNMESİYLE BİRLİKTE BULANTI VE KUSMA VARSA SÖZ KONUSUYSA…

Şikayetlerin mutlaka önemsenip hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şahin son olarak şu uyarılarda bulundu:

“Daha önce hayatında hiç baş dönmesi yaşamamış; bir gün bir gece aniden başlayan baş dönmesi, beraberinde bulantı, kusma gibi şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden acil servislere başvurması gerekli. Çünkü bu durumu oluşturan neden beyin, beyincik bölgesindeki kanamalar olabilir. Eğer hasta; bir süredir tekrarlayıcı şekilde hatta kısa süreli bile olsa baş dönmesi yaşıyorsa yine kulak burun boğaz muayenesi ve nörolojik muayene için hekime başvurmalı. Bulantı ve kusmanın eşlik ettiği baş dönmeleri, hastaların hayat kalitelerini etkileyen, iş yapmalarını, araç kullanmaları engelleyen, hatta bazen düşmelerine de neden olabilen ciddi bir durumdur. Bu nedenle ihmal edilmemeli.”

Vertigo nedir, belirtileri, tedavisi – (Her baş dönmesi vertigoya mı işaret?) Vertigo, daha çok iç kulak terazisindeki bozulmanın yol açtığını bir rahatsızlıktır. Günlük hayatı etkileyen bu problemde kulak kristalleri uerine oturtularak sorun giderilir. Peki, vertigo neden olur? Vertigo belirtileri nelerdir, vertigo tedavisi nasıl yapılır?

Vertigo başka bir hastalığın habercisi olabilir Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Engin Çekin, vücudun denge sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkan ve baş dönmesi, bulantı, kusma gibi şikayetlerle seyreden vertigonun başka hastalık ya da bozuklukların belirtisi olabileceğini belirterek, hızlı gelişen vertigonun çoğunlukla nispeten daha önemsiz; yavaş gelişenlerin ise sinsi ilerleyen ve önemli olabilecek sorunlardan kaynaklanma olasılığının yüksek olduğunu bildirdi.