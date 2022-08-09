Türkiye Gazetesi

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Çalışmanın sonuçlarının şeker hastalığı ve kanser gelişiminin ön ceden tespit edilmesi açısından kıymetli olacağını belirten tıbbi onkoloji uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun “Vücuttaki tuz dengesi ve kan basıncını düzenleyen prostatinin epitel hücrelerinde bulunan bir proteindir” dedi. Prof. Dr. Coşkun “Aynı zamanda kan şekeri regülasyonu ile de ilgisi bulunuyor. Şeker hastalığı olan bireylerde pankreas, rahim ve karaciğer kanseri başta olmak üzere bazı kanserlerin daha sık görüldüğünü biliyoruz. Bu çalışmada tespit edilen sonuçlar şeker hastalığı ve kanser gelişim riskinin daha fazla olduğunun önceden tespit edilmesi, koruyucu bazı yaklaşımlar açısında kıymetli olabilir” ifadesinde bulundu.

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