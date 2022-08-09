Türkiye Gazetesi

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Covid-19 sürecinde başta geliştirdiği yerli PCR Tanı ve Varyant Kiti olmak üzere, yürüttükleri bilimsel çalışmalarla önemli bir tecrübe edinen Yakın Doğu Üniversitesi (YDU) bilim adamları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel acil durum” olarak ilan edilen maymun çiçeği hastalığına yönelik araştırmalarında da önemli bir yol katetti. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, Covid-19’dan sonra, maymun çiçeği hastalığını tespit etmek için de PCR teşhis kiti geliştirdi. Üniversite bünyesinde geliştirilen Maymun Çiçeği PCR Tanı Kiti ile hastalığın teşhisi bir saat içerisinde konulabiliyor.

ABD’de maymun çiçeği teyakkuzu: Acil durum için harekete geçiyorlar Hali hazırda 3 eylatinde maymun çiçeği virüsünün kontrol altına alınması için acil durum ilan eden ABD'de, hükümetin vakaların 6 bin 600’ü aşmasının ardından 'halk sağlığı acil durumu' ilan edeceği iddia edildi.

Maymun çiçeği yayılıyor: 6 kıtada görüldü! İşte vaka sayısında son durum… Dünya genelinde maymun çiçeği virüsü yayılmayı hızla sürdürürken toplam vaka sayısı 24 bin 381 olarak kaydedildi. Türkiye’de ise şu ana kadar toplam 5 vakaya rastlandı.