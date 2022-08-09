Türkiye Gazetesi

Hülya Aba Çiftçi isimli coğrafya öğretmeni, yıllar önce glumos tümörüne yakalandı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere gittiği sayısız hastanede umduğunu bulamayan Çiftçi, arayışını sürdürdü. Rüyasında gördüğü Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel’i ameliyatının başarılı geçeceğini söylemesi üzerine Van’a gelen Çiftçi, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İLK UYANDIĞINDAKİ TEPKİSİ: “BEN YAŞIYOR MUYUM?”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, Hülya Aba Çiftçi’nin daha önce birçok hastaneye gittiğini ifade ederek hastanın durumuyla ilgili şöyle konuştu:

“Herkes komplikasyonlardan bahsedince insan çekiniyor. Hatta ameliyata aldığımızda yoğun bakımda ilk uyandırdığımız zaman ‘Ben yaşıyor muyum?’ dedi. O kadar etkilenmiş ki, artık ameliyat rüyalarına girmiş. Beni ilk gördüğünde ‘Ben sizi rüyamda görmüştüm’ dedi. Zor bir ameliyattı. Çünkü tümör derine giden bir tümör. Başarıyla çıkardık. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacak” dedi.

“ÇOK RİSKLİ BİR HASTALIK OLDUĞUNU BİLİYORDUM”

Birkaç yıl önce hastalığını öğrendiğini, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok yerdeki hastanelere gittiğini anlatan Hülya Aba Çiftçi isimli hasta ise şunları söyledi:

“Çok araştırma yaptım. Çok riskli bir hastalık olduğunu biliyordum. Öğretmen olmam sebebiyle ses tellerim önemliydi, şah damarlarım önemliydi, hayatta kalmam önemliydi. Birçok ünlü doktorla görüştüm. O gece rüyamda Halil Hocayı gördüm. Bana ameliyatımın çok başarılı geçtiğini söyledi. Hiçbir komplikasyon olmadığını, hiçbir damarın yıpranmadığını söyledi. Bu bana çok büyük bir enerji verdi. Ben bunun üzerine bütün doktorları bir tarafa ittim ve Van’a kadar geldim. Hatta İstanbul’da bana ‘Van’da ne işin var. İstanbul’da doktor mu yok’ dediler. Ama ben inandığım şeyi yapmak istiyorum, beni etkilemeyin dedim ve geldim. Gerçekten çok mutluyum. Halil Hoca, hasta-doktor ilişkisi açısından çok mütevazi ve çok sıcak bir insan. Ben bir hasta olarak bundan çok etkilendim. Çok rahat ulaşabildim. Doktorluğu ve hekimliği çok iyi. Çok memnun kaldım. Kendimi iyi hissediyorum ve Van’dan mutlu ayrılıyorum. İyi ki Van’a gelmişim. Ben gerçekten çok mutlu oldum ve mutlu ayrılıyorum” dedi.

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