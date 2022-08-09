Avrupa İlaç Kurumunun (EMA) internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Comirnaty" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsü ve Omicron alt varyantları BA.4/5'e uyumlu versiyonunun ön değerlendirmesinin başladığı kaydedildi. EMA'nın ön değerlendirmesi, aşının pazar onayı için yapılacak şirket başvurusu öncesinde sürece hız kazandırıyor.
DEĞERLENDİRME SONUCU BEKLENİYOR
Şirketin onay başvurusu yapmasından sonra EMA, normalde aylar sürecek değerlendirme sonucunu kısa sürede açıklayabiliyor. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği mRNA temelli Kovid-19 aşısı, AB içinde kullanım için 2020 yılının son günlerinde EMA'dan onay almıştı.
BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci'ye 'Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilki Kovid-19 aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'e verildi.