Türkiye Gazetesi

Omicron’un hızla yayılan alt varyantları BA.4 ve BA.5 ile adından sıkça söz ettiren koronavirüs dünya genelinde vakaların hızla artmasına yol açmış durumda. Dünya, Omicron alarmına geçmişken BioNTech ve Pfizer’ın mRNA bazlı Covid-19 aşısıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Alman ilaç şirketi BioNTech, “Uzun ve geniş bir koruma” sağlamak için geliştirilen Covid-19 aşısının güncel versiyonu için klinik testlere başlandığını duyurdu.

KLİNİK TESTLER BAŞLADI

Tüm dünyanın merakla beklediği açıkla, BioNTech tarafından yapıldı. Söz konusu açıklamada aşının Omicron BA.4 ve BA.5 gibi yeni Covid-19 varyantlarına karşı geliştirildiğine vurgu yapıldı. Bu ay içinde yeni varyantlara karşı geliştirilecek aşının klinik testlerinin başladığının altı çizilirken, bu yılın sonunda da aşıların satışa çıkacağı belirtildi.

Şirketin kurucu ortaklarından ve CEO’su olarak görev yapan Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, şirketin koronavirüs ürün gamını geliştirdiği ve amaçlarının “uzun ve geniş kapsamlı koruma sağlamak” olduğunu söyledi.

EKİM AYINI İŞARET ETTİLER

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan habere göre, BioNTech’in Omicron BA.1 varyantı için ilk aşı denemeleri ilkbaharda başladı. Ancak aşılar denetleme kuruluşları tarafından onay alındıktan sonra dağıtılabilecek. Resmi makamlardan onay alınması durumunda Omicron BA.4 ve BA.5’e karşı geliştirilen aşının Ekim ayında dağıtıma çıkabileceği öngörülüyor.

Öte yandan şirketin kurucu ortaklarından Özlem Türeci aşıyla ilgili süreç konusunda bilgi verdi. Türeci, fareler üzerinde yapılan denemeler sonucunda Covid-19 aşısının BA.4 ve BA.5 varyantlarına karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu belirtti. Aşının Omicron varyantları ve diğer varyantlara karşı etkili olduğunu söyleyen Türeci, “Bu veri, bizim tecrübemiz ve önceki aşılardan gelen verilerle birlikte acil kullanım onayı almak ve ‘tam zamanında yanıt vermek için’ yeterli olabilir” dedi.

BioNTech geliştirdiği Omicron'a özel olarak uyarlanan aşılar incelenme sürecinde BioNTech’in geliştirdiği Omicron ve onun BA.4 ve BA.5 gibi alt varyantlarına uyarlanmış iki koronavirüs aşısı incelemeye alındı. Koronavirüsün diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olan Omicron’u hedefleyen aşı, değerlendirmeyi geçerse kısa sürede pazara açılacak.

Koronavirüste bir haftalık bilanço belli oldu: Vaka sayısı 400 bini geçti Sağlık Bakanlığı'nca haftalık koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloya göre Türkiye'de 25 Temmuz-1 Ağustos haftasında 406 bin 322 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 58 bin 46 olurken, günlük can kaybı ise bir önceki haftaya göre yüzde 114 arttı.