Türkiye Gazetesi

Birçok insanın ölümüne sebep olan koronavirüsten sonra Çin’de Langya virüsü tespit edildi. Ateş, yorgunluk, öksürük, iştahsızlık ve kas ağrıları gibi semptomlara neden olan virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı da konuşulanlar arasında. Araştırmacılar, şimdiye kadar kaydedilen düzinelerce vaka ile Çin'de yeni tanımlanan Langya virüsünü izlemeye başladı. Çin’de bulunan yeni vakaların hiçbiri ölümle sonuçlanmadı. Ancak Langya virüsü ağır vakaların yüzde 75'ini öldürdüğü bilinen bir virüs ailesine ait.

HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞABİLİR

Yeni virüs ‘Langya henipavirus (LayV) 2018'in sonlarında Çin’de iki eyalette tespit edildi ancak bilim insanları tarafından geçen hafta resmi olarak tanımlandı.

Bilim insanları, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabileceğini belirtti ve Tayvan sağlık otoritesinin şu anda yayılmayı izlediğini söyledi. Araştırmacılar vahşi hayvanları test etti ve 262 farenin dörtte birinden fazlasında LayV viral RNA'sını buldu. Uzmanlar virüsün sivri faregiller türünden insanlara bulaştığını iddia etti. Langya virüsü ayrıca evcil keçilerin %2'sinde ve köpeklerin %5'inde tespit edildi.

Virüsle ilgili ilk bulgular, bilim insanları tarafından geçen hafta New England Journal of Medicine'de (NEJM) yayımlanan yazışmalarda özetlendi.

Bilim insanları virüsün sivri faregiller türünden insanlara bulaştığını söyledi.

LANGYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Langya virüsünün ateş, yorgunluk, öksürük, iştahsızlık ve kas ağrıları gibi semptomlara neden olduğu açıklandı. Bilim insanları, enfekte olan insanların çoğunda ateş görüldüğünü belirtti. Virüs, 35 kişiden 26'sında bulunan tek potansiyel patojendi ve “LayV'nin ateşli hastalığın nedeni olduğunu” düşündürdü.

Langya virüsü belirtileri ve oranları şu şekilde:

– Yüksek ateş

– Halsizlik (yüzde 54’ü)

– Öksürük (yüzde 50’si)

– İştah kaybı (yüzde 50’si)

– Kas ağrısı (yüzde 46’sı)

– Mide bulantısı (yüzde 38’i)

Langya virüsünden bugüne kadar herhangi bir ölüm yaşanmadı. NEJM gazetesinin ortak yazarı Duke-NUS Tıp Fakültesi'nden Prof Wang Linfa, LayV vakalarının şimdiye kadar “ölümcül veya çok ciddi olmadığını” ve “panik oluşturmaması gerektiğini” bildirdi.

LANGYA VİRÜSÜ İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Araştırmacılar tespit edilen 35 vakanın çoğunun çiftçilerde görüldüğünü bildirdi. Diğer enfekte olmuş kişiler arasında fabrika çalışanları da vardı. Uzmanlar "15 yakın temaslı aile üyesine sahip 9 hastanın temaslı takibi yapıldı ancak langya virüsü temaslı kişilerde ortaya çıkmadı" dedi.

Tayvan CDC genel müdür yardımcısı Chuang Jen-hsiang ise bir basın brifinginde, ajansın bulaşma yollarını araştırdığını ve Tayvan'a özgü türlerde benzer hastalıkları araştırmak için Tarım Konseyi ile iş birliği yapacaklarını söyledi.

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