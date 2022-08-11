Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Johns Hopkins Üniversitesinde yapılan ve Physics of Fluids dergisinde yayınlanan araştırma ilacın vücut tarafından emilebilmesi için pozisyonun önemli olduğunu ortaya koyarken en verimli duruş şeklinin sağa yatmak olduğunu da gösterdi.

Biyoyararlanım olarak adlandırılan ilacın vücut tarafından emiliminin, ağızdan alınan ilaçlarda mide tarafından yapıldığını hatırlatan araştırmacılar, belirli pozisyonlarda midenin daha hızlı boşaldığını belirterek “Hap mideye ulaştığında, mide duvarlarının hareketi ve içindekilerin akışı, çözünme hızını belirler. Hapın özellikleri ve mide içeriği de önemli bir rol oynamaktadır. Ayakta durmak daha fazla ilacın mideyi terk etmesine sebep olurken, geriye yaslanmak emilme hızını yüzde 50 artırdı. Ancak sağa yaslanmak ilacın etkinliğini 2 kat artırdı" dedi.

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