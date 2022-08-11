Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Kronik böbrek yetmezliğinin çoklu organ yetmezliklerine yol açabileceğine dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Melike Betül Öğütmen “Kronik böbrek yetmezliği tüm vücudu etkiliyor. Son dönem böbrek yetmezliği adı verilen, kronik böbrek yetmezliğinin en ileri safhası olan böbrek işlevlerinin tamamına yakını bozulduğu durumlarda ise böbrek yerine koyma tedavileri gündeme geliyor" dedi.

Prof. Dr. Öğütmen, "Son 5 yıllık ortalamaya bakarsak tüm böbrek yetmezliği hastalarının yüzde 4’ü periton diyalizi, yüzde 22’si böbrek nakli, yüzde 74’ü ise hemodiyaliz tedavisi oluyor. Dolaşım yetersizliği, kalp yetmezliği veya damar giriş yolu problemleri nedeni olan hastalar periton diyalizini özellikle tercih edebilir” ifadelerini kullandı.

Sinsi sinsi ilerliyor, iyi çalışmayan böbrekler tüm sistemi bozuyor Böbrek sağlığı başta kalp ve damar sistemi olmak üzere tüm organları etkiliyor. Böbrek hastalıkları sinsi seyretmesi nedeniyle hastalar semptomları göremeyebiliyor. Nefroloji uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkök, böbreklerin sağlıklı olup olmadığın görebilmek için kan kreatin değerleri ve idrar tahlilinin birlikte bakılması gerektiğine işaret etti, özellikle ailesinde böbrek rahatsızlığı olanların nelere dikkat etmesi gerektiğini söyledi.