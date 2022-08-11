Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde yaşayan Chandravati isimli bir kadın bu hafta başlarında yaklaşık 3 kilo ağırlığında bir bebek doğurdu.

Şimdi 70 yaşında olan Chandravati ve kocası, başarılı bir tüp bebek (IVF) tedavisinden sonra ilk çocuklarına kavuştu.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

Çok mutlu olan 75 yaşındaki baba Gopichand, “Chandravati'nin gözlerinden tekrar tekrar mutluluk gözyaşları döküldü. Tüp bebek hizmeti dünyadaki herkes için ulaşılabilir bir şey olmalı'” dedi.

Askerken bacağından yaralanan Gopichand'e, çocuk sahibi olmasının zor olduğu hakkında bir rapor verilmiş. Yerel basında çıkan haberlere göre, anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu söyleniyor.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ BAŞARILI OLDU

Çift, yıllarca çocuk sahibi olmak için çalıştı ve düzenli olarak doktorları ziyaret etti. Sonunda tüp bebek merkezine bir akrabaları aracılığıyla başvurdular ve üçüncü tüp bebeklerinde olumlu sonuç elde ettiler.

Tüp Bebek uzmanı Dr. Pankaj Gupta, “Ülke genelinde bu yaşta doğum yapan yalnızca birkaç vaka var” dedi.

2019’da Hindistan'da Erramatti Mangayamma isimli bir kadın 74 yaşında ikizleri olduktan sonra dünyanın doğum yapan en yaşlı insanı seçilmişti.

“Çocuk sahibi olamazsın” denilen kadın 6 yıl sonra anne oldu 30 yaşındaki Betül Hacıosmanoğlu’na erken menopoz teşhisi kondu. Genç kadın birçok farklı merkezde tedavi oldu. Çocuk sahibi olması imkansız olarak görülmüştü. Ancak yapılan tedaviyle hamile kaldı ve 6 yıllık çocuk özlemi sona erdi.

İngiltere’nin en genç ninesi! 33 yaşında anneanne oldu İngiltere’de kariyer hayatlarını bir düzene sokulması endişesiyle çoğu evli kadın, 30’lu yaşların başında çocuk sahibi oluyor. İngiltere’de yaşayan 33 yaşındaki Gemma Skinner isimli kadın ise çocuğu değil torunu dünyaya geldi.