Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yaşayan bir anne, 6 aylık bebeğinin altını değiştirirken kafatasının kırılmasına neden oldu. Yaşadığı olayın şokunu atlatan kadın, sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yaparak açtığı anonim hesaptan herkesi uyardı. İngiliz kadın, bebeğinin kafasındaki yarıkların olduğu röntgen sonuçlarını da paylaştı.

MASADAN YUVARLANDI, MERMER ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay anından bahseden anne, “Henüz fazla hızlı bir şekilde yuvarlanmaya başlamamıştı. Bir mendil almak için arkamı döndüğümde masadan yuvarlandı ve mermer zemine düştü” dedi.

Anne hemen kızını aldı ve kayınvalidesi ile doğruca hastaneye gittiler. Bebek arabada gözlerini kapatıyor ve uykuya dalıyordu. Acil servise gelene kadar anne bebeği uyanık tuttu.

KAFATASINDA 5 CM’LİK KIRIK TESPİT EDİLDİ

Hastanede doktorlar gerekli testleri yaptı ve bebeği gözlem altında tuttu. Çekilen röntgende 5 cm’lik bir kırık bulundu. Edinilen bilgiye göre bebek hayati tehlikeyi atlattı ve sağlık durumu da şu an iyi.

BEZİ YERDE DEĞİŞTİRİLMELİ

Bebekler üç ila dört ay gibi erken bir zamanda dönmeye başlayabilir. National health Service (Ulusal Sağlık Sistemi) düşmemeleri için bebeğin bezini yerde, bir mat veya havlu üzerinde değiştirmeyi tavsiye ediyor.

ANNE HERKESİ UYARDI

Talihsiz anne ise “Alt değiştirme masası kullanıyorsanız gözünüz her zaman bebeğinizin üzerinde olsun. Bebeğinizi güvende tutmak için kayışlara güvenmemelisiniz. Asla uzaklaşmayın veya arkanızı dönmeyin” diyerek herkesi uyarıyor.

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