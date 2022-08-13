Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Beyaz Reform etiketiyle paylaşımda bulundu. "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz" diyerek önemli gelişmeyle ilgili tarih verdi.

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."

Sağlık Bakanı Koca’dan Ek Ödeme Yönetmeliği ilgili açıklama: 15 Ağustos’u işaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. Koca açıklamasında “Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustosa bırakıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kararı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Koca'dan paylaşım geldi.