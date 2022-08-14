Türkiye Gazetesi

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Son yıllarda yapılan teknolojik ve fiziksel altyapı yatırımları, hizmet kalitesinin yüksekliği ile Türkiye’nin sağlık turizminde dünyanın parlayan yıldızı hâline gelmesi Batı’yı rahatsız ediyor. Avrupa’da, Türkiye’de yapılan sağlık işlemlerini kötüleyen haberler sosyal medya üzerinden yayılıyor. Bu karalama kampanyası yürütülen ülkeler kervanına Almanya ve İngiltere’den sonra Fransa da katıldı. Özellikle sosyal medya mecralarında son günlerde “Türkiye’ye dişlerini yaptırmak için gitti hayatı cehenneme dönüştü” tarzında mesajlar yoğun olarak paylaşılmaya başladı. Türkler de bu duruma büyük tepki gösterdi.

Bu durumu değerlendiren Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, Covid-19 pandemisi sırasında neredeyse durma noktasına gelen sağlık turizminin 2022 yılında patlama yaşadığını belirterek “2021 yılında Türkiye’ye sağlık amaçlı 1 milyon 600 bin hasta geldi. 2022 yılında bu rakam yüzde 40 artış gösterdi. Türkiye’de sağlık turizmi pandemiden sonra altın yılını yaşıyor. Hem özel hastanelere hem de devlet hastanelerine yabancı hastalardan büyük talep var. Neredeyse Türkiye’deki sağlık sistemini yabancı hastalar finanse ediyor. Bu gelişme daha önce dünyanın her yerinden hasta çeken Avrupa ülkelerini rahatsız ediyor. Onlar da son olarak Fransız medyasında örneğini gördüğümüz yöntemlerle bu yükselişin önünü kesmeye çalışıyor” dedi.

CEZAYİRLİ VE TUNUSLU HASTALAR TÜRKİYE’Yİ TERCİH EDİYOR

Dr. Holoğlu “Fransızca konuşan Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir, Fas ve Tunus’tan önemli bir hasta grubu daha önce tedavi için Fransa’ya gidiyordu. Türkiye’nin maliyet, kalite, sağlık hizmetine erişim ve lokasyon konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre büyük avantajı var. Bu yüzden özellikle Cezayir’den ve Tunus’tan önemli ölçüde hasta bizi tercih etmeye başladı. Hastalarını kaybeden Fransa’daki bir takım kuruluşlar böyle haberler yaptırıyor. Bunun için de oradaki medya üzerinden Türkiye’de bu haberlerin yayılmasını için uğraşıyorlar. Aynı zamanda internette sık sık paylaşıp buradaki hastaları korkutmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

ABD'DE BİR İMPLANT 360 BİN TL

Bu tür karalama kampanyalarına karşı politikalar üretmek için Türkiye’de sağlık turizminin patronu niteliğinde bir kamu kurumunun bulunmadığına işaret eden Holoğlu, bunun için bir Sağlık Turizmi Bakanlığının kurulmasını teklif ederek “Türkiye’de sağlık turizmini yönetecek bir resmî kurum olmalı ve bu tür olaylarla mücadele etmeli” değerlendirmesinde bulundu.

Tedavide her zaman komplikasyonların olabileceğini ifade eden Köksal Koloğlu “Yüz vakadan birinde komplikasyon olabilir. Bunlar olması muhtemel komplikasyonlar ancak bir vakayı yakalayıp şişirerek servis ediyorlar. O gönderi de sosyal medyada viral oluyor. Bunun gerçeğini anlatamıyoruz. Bizim de bunun karşı kampanyasını yapmamız lazım ama yapacak resmî bir otorite yok” ifadelerini kullandı. Türkiye’de sağlık maliyetlerinin Avrupa ve Amerika ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olduğunu ifade eden Holoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi: Amerika’da bir diş implantı 20 bin dolar (yaklaşık 360 bin TL) iken Türkiye’de bin dolar (yaklaşık 18 bin TL). Dövizdeki artış bunu getirdi. Mücadele için yarı yarıya indirseler bile yine Türkiye’nin 10 katı pahalı yapıyor olacaklar.

Sağlık turizmine google dopingi Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, pandemiden sonra 2022 yılında Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısında büyük artış olduğunu belirtti. Devlet, sağlık turizmini desteklemek amacıyla Google ve sosyal medyaya verilen reklam faturalarının yüzde 60’ını geri ödüyor

Sağlık turizminde yabancının ilk tercihi diş ve estetik Türkiye sağlık alanında pek çok ülkenin tercihi oldu. Diş tedavisi, estetik, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek için ülkemiz, Avrupalıların uğrak noktası.

Türkiye sağlık turizminin yükselen yıldızı "Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan rapora göre Türkiye, sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasına girdi.