Türkiye Gazetesi

Yeni bir çalışmaya göre, pandemide uzaktan eğitim sistemi ve kısıtlamalar nedeniyle dışarıya çıkıp oyun oynayamayan çocukların ekran karşısında geçirdiği süre artış gösterdi. Ekrandan kastı, televizyon, telefon, bilgisayar ve tabletler… Araştırmacılar, ekran başında geçirilen süredeki keskin artışın çocuklarda kötü beslenme, göz sağlığında bozulma, anksiyete dahil zihinsel sağlık sorunları ve saldırganlık, sinirlilik, öfke nöbetleri sıklığı gibi davranış sorunları ile ilişkili olduğunu ileri sürüyor.

Ekran başında geçirilen süredeki en büyük günlük artış, 6 ila 10 yaş arasındakilerdeydi. Ancak alanında küresel çaptaki ilk araştırma niteliğindeki çalışmaya öncülük eden Anglia Ruskin Üniversitesi araştırmacılarına göre, yetişkinler de dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında ‘önemli’ artışlar görüldü.

BESLENMEDEN ZİHİN SAĞLIĞINA...

Araştırmacılar eClinicalMedicine dergisinde yayımladıkları makalede, "Bu çalışma, tüm yaş gruplarının toplam ekran sürelerini artırdığını buldu" diyor. Bilim insanları devamında ise şöyle bir değerlendirme yapıyor: “En büyük artış ilköğretim çağındaki çocuklardaydı, bunu yetişkinler, ergenler ve küçük çocuklar izledi. Boş zamandaki ekran süresi de tüm yaş gruplarında arttı ve en büyük artışları ilköğretim çağındaki çocuklar bildirdi, bunu yetişkinler, küçük çocuklar ve ergenler izledi.”

Araştırmacılar, televizyon veya bilgisayar gibi ekranlara bakmak için harcanan toplam sürenin, beslenme, uyku, zihinsel sağlık ve göz sağlığı üzerinde olumsuz bir etkiyle ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

İlkokul çocukları günde 83 dakika ekran süresi ile en büyük artışı kaydetti. Daha sonra 58 dakika ile yetişkinler ve 55 dakika ile ergenler (11-17 yaş arası) ekran kullanım süresine sahipti. Beş yaşın altındaki çocuklar en düşük ekran süresi artışına sahipti, bu artış bile önemsiz olmasa da 35 dakika olarak bulundu.

Araştırmacılar, İngiltere, ABD, Avustralya, Fransa, Şili ve İsrail dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki konuya ilişkin 89 çalışmayı analiz etti. Analiz ile 200 binden fazla kişinin verileri incelendi ve pandemi öncesinde ve sırasında ekran başında geçirilen süredeki artışlara ayrıntılı olarak odaklandılar.

Araştırma ekran süresindeki artışın çocuklar üzerindeki zararlı etkilerin yanı sıra, yetişkinler üzerinde de olumsuz sonuçlara yol açtığını gösterdi. Bu olumsuz sonuçlar beslenme bozukluğu, göz sağlığında kötüleşme ve anksiyete, depresyon, yalnızlık gibi zihinsel sağlık ve yorgunluk, fiziksel aktivite kaybı, kilo alımıydı.

ÇOCUKLARDA MİYOP ARTIŞI

Pandemi sırasında ekran başında geçirilen sürenin artması çocukların göz sağlığının bozulacağı endişesini de beraberinde getirdi. Optometry Australia’nın 2022 Vision Index anketi, anne babaların yüzde 64'ünün bu endişeden muzdarip olduğunu gösterdi. Ancak anket katılımcılarının yarısından azı, açık havada zaman geçirmenin miyopa karşı korunmada önemli bir rol oynadığının farkındaydı.

Çocuklarda miyopluk (uzağı görememe) artıyor. Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyop olabileceğini tahmin ediyor. Miyopi, çevresel ve genetik faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Avustralya Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. Ian Morgan, “20 yıl önce bile ezici bir çoğunlukla genetik olduğu düşünülüyordu. Artık çevresel etkilerin olduğu açık.” dedi. Doğu Asya'da son yarım yüzyıldaki miyopi oranlarındaki artışların genetikle açıklanamayacak kadar hızlı olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni çalışma, açık havada daha fazla zaman geçiren çocukların miyop olma ihtimallerinin daha düşük olduğunu buldu. Gün ışığına maruz kalmanın miyop gelişimine karşı koruma sağlayan dopamin üretmesi için gözdeki reseptörleri uyardığı düşünülmektedir.

Kitaplara veya ekranlara odaklanarak daha fazla zaman harcayan çocukların miyop olma riski daha yüksek çıktı. Diğer risk faktörleri arasında eğitim seviyesinin artması ve iki ebeveynin miyop olması da yer alıyor.

Morgan, telefon kullanımının miyop üzerindeki etkisi olup olmadığı konusunda bir örnek verdi: "Miyopi prevalansı, bilgisayar kullanımının çok sınırlı olduğu ve akıllı telefonların olmadığı 1970'lerde Tayvan ve Singapur'da yüksekti. Bir salgın oluşması için bu cihazlara ihtiyacınız yok. Akıllı telefonlar yalnızca 10 ila 15 yıl önce piyasaya çıktığından, bunların bir etkisi olduğuna dair daha fazla kanıt elde etmemiz gerekiyor.”

MİYOP ARTIŞIYLA BAĞLANTILI ÇIKTI

Yurtdışında yapılan bazı araştırmalar, COVID-19 pandemisi sırasında dışarıda geçirilen zamanın azalmasıyla çocuklarda miyopluğun artması arasında bağlantı kurdu. Çin'in Feicheng kentinde ilkokul çağındaki 120 binden fazla çocuk üzerinde yapılan bir araştırma, miyopi prevalansının, önceki beş yıla kıyasla aylarca ev hapsinden sonra 2020'de 1,4 ila üç kat daha yüksek olduğunu buldu.

Başka bir çalışma, Ocak ve Ağustos 2020 arasında Hong Kong'daki çocukları takip etti. Altı ila sekiz yaşındakiler için bir yılda miyopluk insidansının, yıllık ihtimali yüzde 15 ila yüzde 17 olan pandemi öncesi bir gruba kıyasla yüzde 26 ila yüzde 28 arasında olduğu tahmin ediliyor.

2021 yılında Türkiye’de yapılan bir araştırmada da The Guardian gazetesinin haberinde yer aldı. Zaten miyop teşhisi konan Türk çocuklarında, 2020'de miyopilerinin önceki iki yıla kıyasla daha kötüleştiğini buldular. Ayrıca günde iki saat açık hava etkinliklerine katılan veya müstakil evlerde yaşayan çocuklarda miyopluğun daha yavaş ilerlediği bulundu.

MİYOP ÖNLENEBİLİR Mİ?

New South Wales Üniversitesinde optometrist ve araştırmacı Dr. Angelica Ly, açık havada vakit geçirmenin çocuklarda miyopu önleyen önemli bir tedbir olduğunu söyledi. Ly, çocukların farklı zamanlarda da olsa günde en az iki saat dışarıda vakit geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Bununla birlikte, miyopiliğin çocukluk döneminde gelişmesinden ötürü erken teşhisin önemli olduğunu belirttiler. Ayrıca miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için özel göz damlaları, kontakt lensler ve miyopi kontrol gözlükleri kullanılabilir.

'Çocuklarda miyop gelişme risk oranı pandemide yüzde 28'e çıktı' Pandemi döneminde çocuklarda miyop gelişme risk oranının yüzde 17’den yüzde 28’e çıktığını belirten Doç. Dr. Göktuğ Demirci, “Miyopiye karşı günümüzde 3 yeni yöntem geliştirildi. Bunlar göz doktorları tarafından hazırlanan bir damla, multifokal gözlük ve özel miyopi için geliştirilmiş kontakt lenslerdir. Bu üç yönteminde birbirine üstünlüğü ve dezavantajları mevcut, dolayısıyla hastalar kişisel olarak değerlendirilerek aile ile beraber çocuklar için ortak bir yöntem belirlenmelidir” dedi.

Tablet çocuklarda miyopiyi artırıyor Miyopinin son yıllarda arttığını söyleyen Doç. Dr. Demirci, "Çocukların zamanını iç mekânda, tablet ve cep telefonlarına bakarak geçirmesinin rolü çok önemli" dedi.