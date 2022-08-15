Türkiye Gazetesi

TRT Haber’de yer alan habere göre, araştırmacılar özellikle kuzey ülkelerinde güneşin altında fazla vakit geçirmenin melanom ve diğer ölümcül kanserleri tetikleyebileceğini belirtti. Bristol Üniversitesinden İklim Bilimleri Profesörü Dann Mitchell, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İngiltere gibi kuzey ülkelerde yaşayanları uyardı.

Kuzey ülkelerinde yaşayan insanların havaların sıcak olduğu günlerde daha çok dışarı çıktığını ve bunun yıl boyunca daha fazla güneş ışığına ve UV ışınlara maruz kalmaya yol açtığını belirtti. Bu UV ışınların kanser faktörü olarak gösterildiğine dikkat çekildi.

"Belirli bir sıcak hava dalgasının belirli bir kansere neden olduğunu söyleyemeyiz." diyen Mitchell, artan kanser riskinin, insan kaynaklı iklim değişikliği ve daha sıcak günlerle ilişkili olduğuna dikkat çekti. Sheffield Üniversitesinden Medikal Onkoloji Profesörü Sarah Danson ise daha sıcak yazların melanom kaynaklı ölümlere yol açabileceğini ifade etti.

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