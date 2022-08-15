Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern (stajyer) doktorların ücretine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak" ifadelerini kullandı.
Avrupa 2 bin Euro maaşla Türk işçi arıyor! Dil şartı yok, lise mezunu olmak yetiyor Pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle çalışanlarını işten çıkaran Avrupa havalimanlarında kaos büyüyor. Seyahat sınırlamasının kaldırılması sonrası personel sorununu çözmek isteyen birçok Avrupa ülkesi internet üzerinden yüzlerce ilan yayınlarken, geçen ay harekete geçen Almanya, 2 bin Türk işçi alacağını duyurmuştu. Türk kariyer sitelerinde verilen ilanlarda detaylar belli oldu. Almanya'da bagaj taşıma personeli olmak için lise mezunu olmak yeterli ve dil şartı aranmıyor. Maaş ise aylık 2 bin Euro.
Memurlar emekli olurken neden maaşları düşüyor? İşte yüksek emekli maaşı almanın yolu Milyonlarca kamu çalışanı, emekli olduklarında maaşlarının neden düştüğünü merak ediyor. Yüksek emekli maaşı almak isteyen memurlar ne yapabilir? Kadın memurlar kaç yıllık hizmet ile emekli olabilir? Emekli memurlar maaş promosyonu için banka değişikliğini nasıl yapabilir? SGK Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bugünkü yazısında merak edilen konulara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.