Türkiye Gazetesi

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde dört ay önce hizmete açılan Yanık ve Yara Bakım Merkezi, kısa sürede dünyanın her yerinden hasta çekmeye başladı. Yatak kapasitesi, bina ve teknolojik altyapısı, modern tedavi yöntemleri ile tam bir ‘mükemmeliyet merkezi’ niteliğindeki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yaklaşık 25 ülkeden hasta geliyor.

Merkezde Türk hastaların yanı sıra yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıktaki Fildişi Sahili, Surinam ile Libya, Irak ve Kosova gibi farklı ülkelerden hastaların da tedavi gördüğünü söyleyen Yanık Merkezinin Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, “Burası Avrupa’nın en büyük yanık ve yara merkezi. Dünya standartlarında ve hatta dünyanın birçok ülkesinden daha iyi tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulduğu merkezimize, dünyanın her yerinden hasta geliyor” dedi. Merkezde 28 servis yatağı, 17 yara bakım yatağı, 16 yataklı yoğun bakım odasının yanı sıra 2 özel ameliyathane yer alıyor. Yılda 45 binin üzerinde hastaya hizmet vermesi planlanan merkezde, ayrıca 3 poliklinik odası, hidroterapi yapılan 2 yıkama ünitesi, 1 rehabilitasyon odası, 12 koltuklu hiperbarik oksijen merkezi ve 3 heliport bulunuyor. Hastalar uzak bölgelerden helikopterle hastaneye ulaştıktan sonra özel bir asansörle, ihtiyaca göre ameliyathaneye, servise ya da yoğun bakıma yönlendiriliyor. Negatif basınçlı sistemle havalandırılan merkezde, çift kapılı yoğun bakım odaları ve özel ameliyathaneler, enfeksiyon kontrolü için üst seviyede güvenlik kontrolleri altında çalışıyor.

KÖK HÜCRE İLE YANIK TEDAVİSİ

Yanık ve yara tedavisinde en ileri düzeyde yöntemlerin de kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Turan, bunlardan birinin de kök hücre olduğunu belirterek, “Kök hücre geleceğin en önemli tedavilerinden. Özellikle ağır yanıklarda ailelerden izin alarak yağ dokusundan ya da kemik iliğinden elde edilen kök hücreleri uyguluyoruz. Bu şekilde ağır hasar gören dokuları canlandırmaya çalışıyoruz. Ağır yanıklar ölüm riski yüksek olan yanıklardır. Kök hücre uygulamaları tedavinin başarı şansını artırıyor. Yaklaşık 20 hastaya kök hücre uygulayarak önemli başarılar elde ettik” diye konuştu.

“YAPAY DERİ” KULLANIMINDA LİDERİZ

Ağır yanıklarda geçmişte yapılan deri naklinin yerini yapay deri uygulamalarının aldığını ifade eden Prof. Dr. Turan, son derece pahalı bir tedavi şekli olan yapay derinin Avrupa’da iki ülkede yapıldığını belirterek, “Yapay deri kullanarak normalde kaybedeceğimiz hastayı yüzde 90’a var oranlarda kurtarıyoruz. Yapay deri ile büyük yanıklarda hastanın hayatını kurtaran ülkeler arasında en üst sıralardayız. Vakalarımızı bilimsel yayın yaptık. Dünyada çok ses getirdi. Bu konu ile ilgili olarak yurt dışındaki kongrelere konuşma yapmak üzere davet ediliyoruz. Rusya gibi bazı ülkeler, hastanemize gelerek bizden eğitim almak üzere başvuruda bulundu. Çok pahalı olduğu için çoğu ülkede kullanılmıyor. Bizim devletimiz bunu alıyor. Kurul kararı çıkardığımızda ödüyor” dedi. Yanık tedavisinde kullanılan birçok malzemenin ithal olduğuna işaret eden Prof. Dr. Turan, bu, “Devletimiz medikal malzemelerde son teknoloji ürünlerin kullanımına izin veriyor. İnşallah bunların millî üretimi de yakında söz konusu olacak. Mesela yapay derilerin millileştirilmesi projesi devam ediyor. Akabinde hazır kolajenlerin üretimi için Türkiye’de iki üç ﬁ rma uğraşıyor” açıklamasını yaptı.

ANNESİNİN TERK ETTİĞİ GALYA TABURCU OLUYOR

Vücudundaki ağır yanıklar sebebiyle tedavi için getirildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde annesinin terk ettiği 16 aylık Faslı Galya, iyileşti ve yakında taburcu oluyor. Hastaneye ilk getirildiğinde kötü durumda olan Galya annesi tarafından terk edilince hemşirelerin bakımı altına girmişti. Yaklaşık 4 aydır yanık ve yara bakım merkezinin maskotu durumuna gelen Galya’ya hastane personeli kendi çocukları gibi baktı. Altını değiştirdi, mamasını hazırladı, oyun oynadı, kucağında uyuttu. Nasıl meydana geldiği bilinmeyen yanıkları “deri yaması işlemi” ile iyileştirilen Galya, yakında taburcu oluyor. Prof. Dr. Mustafa Turan, Galya’nın büyük ihtimalle Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından teslim alınacağını söyledi.

DURU BEBEĞİ ÇAY YAKTI

Yaklaşık 2 haftadır merkezde tedavi gören 9 aylık Duru, sıcak çay kurbanı. Kahvaltı masasında annesinin bir anlık dalgınlığından faydalanan Duru, çay bardağını çekince kaynar çayla göğsünden karnına kadar yanmış. Acılı ve ağrılı dönemi atlatan minik Duru, mavi gözleriyle boncuk boncuk bakarken hastane personeline gülücükler

savuruyor. Yanık Tedavi Merkezilerine gelen hastaların yarıya yakını 3 yaşın altında ve genellikle de üzerine çaydanlık devrilerek yanan çocuklar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Turan, “Özellikle çaydanlıkl ve tezgâh üstünde sıcak su dolu ısıtıcılardan dökülen sıvılar çocuk yanıklarını oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Yanık tedavisinde dünyada bir ilk: Sadece Türkiye'de uygulanıyor 4D teknolojisi dünyada ilk kez yanık tedavisi için kullanılıyor. Ankara Şehir Hastanesinde kullanılan yöntemle hastaların kendi yağ dokusundan oluşan hücreler, 4 boyutlu yazıcı ile şekillendirilerek vücudun yanık olan bölgesine uygulanıyor.

