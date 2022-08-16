Türkiye Gazetesi

Doktorlar bu sürede çocuğa alerji ve astım tedavileri uyguladı. Aralık ayında Marley’in öksürük krizi iyice arttı ve soluk almakta zorlanan çocuk acilen hastaneye kaldırıldı.

GIRTLAĞINA PLASTİK PARÇA YAPIŞMIŞ

Çocuk yoğun bakıma alınırken doktorlar detaylı tetkikler sonucu çocuğun gırtlağına plastik bir parçanın yapışmış olduğunu belirledi.

“ŞAŞIRDIM AMA AYNI ZAMANDA RAHATLADIM”

Oyuncağın bir parçası olduğu belirlenen plastik, cerrahlar tarafından ameliyatla çıkarıldı. Çocuğun annesi Skye, “Çok şaşırdım ama aynı zamanda gerçekten rahatladım. Çünkü bunca yılın sonunda nihayet problemin neden kaynaklandığına dair bir cevabım vardı” dedi.

Usta oyuncu Civan Canova’dan üzen haber: Kolundaki ağrı nedeniyle gitti, hastalığı bambaşka çıktı Usta oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla 15 gündür hastanede olduğunu belirterek sevenlerine seslendi. “Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum” diyen Canova, akciğerinde kitle tespit edildiğini belirtti.

Erkek hasta idrar yollarındaki sıkıntı nedeniyle hastaneye gitti, rahmi olduğunu öğrendi Çin’de yaşayan erkek hasta, idrar yollarında yaşadığı bir problemden dolayı hastaneye gitti. 33 yaşındaki kişinin rahim ve yumurtalıklara sahip olduğu ortaya çıktı. 20 senedir farkında olmadan adet gören ve her ay karın sancıları çeken adamın idrarında görülen kanın bundan kaynaklandığı kaydedildi.