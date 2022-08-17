Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü, Covid-19 ve diğer küresel sağlık problemlerini görüştü. Ardından kamuoyuna bilgi vermek üzere basın toplantısı düzenlendi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar 92 ülkede görüldüğünü ve dünya genelindeki vaka sayısının 35 bini aştığını söyledi. Ghebreyesus, bu hastalıktan 12 kişinin öldüğünü aktardı.

Maymun çiçeği virüsü vakalarının neredeyse tamamının erkeklerden oluştuğuna dikkat çeken Ghebreyesus “Aşılar salgını kontrol etmede önemli bir rol oynayabilir. Birçok ülkede aşılara yüksek talep var. Ancak şu aşamada aşıların temini ve bunların etkinliğine ilişkin veriler sınırlı” dedi.

"MAYMUN ÇİÇEĞİ İÇİN YENİ BİR AD DÜŞÜNÜYORUZ"

Covid-19 salgını sırasında yaşanan ülkeler arasındaki eşitsiz aşı erişimine atıfta bulunan Ghebreyesus, "Covid-19 pandemisi sırasında gördüğümüz aşılara adaletsiz erişimin tekrarlanacağından ve en yoksulların geride kalmaya devam edeceğinden endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Maymun çiçeği virüsünü yeniden adlandırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

İran’da ilk maymun çiçeği vakası İran’ın Ahvaz kentinde bir kadında maymun çiçeği tespit edilmesi ile ülkedeki ilk vaka kayıtlara geçti.

Maymun çiçeği virüsü ilk kez insandan köpeğe geçti Fransa'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen iki kişinin köpeğinin virüs testi de pozitif çıktı. Bu vaka, dünyada maymun çiçeği virüsünün insandan köpeğe geçtiğine dair ilk doğrulanmış vaka olarak kayıtlara geçti.

Maymun çiçeği varyantlarının isimleri değişti DSÖ, maymun çiçeği virüsünün varyantlarının ismini değiştirme kararı aldı. Buna göre; Kongo türü "Tür I" ve Batı Afrika türü ise "Tür II" olarak değiştirildi.