Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Eskişehir’de tedavisi için gerekli para tamamlanamadan hayata veda eden SMA Tip-1 hastası 2 yaşındaki Muzaffer Emin Kiraz, yine Eskişehir’de yaşayan 13 aylık bir başka SMA Tip-1 hastası Zeynep Eksan’a şifa oluyor. Muzaffer bebek adına toplanan yardım paraları, Eskişehir Valiliğinin izni ile Zeynep bebeğin banka hesabına aktarıldı. Zolgensma ilacını alabilmek için gerekli parası tamamlanan Zeynep bebek, ilacın verileceği Dubai’ye gitmek için gün sayıyor.

MUZAFFER’İN HAYATI DRAM

10 yıl önce de yine kendisi gibi SMA’lı olan ağabeyini kaybeden Muzaffer bebeğin tedavi amacıyla yurt dışına gidebilmesi için 2 milyon 250 bin dolar gerekiyordu. Maddi durumu iyi olmayan baba İsmail Kiraz, oğlunun tedavi masrafını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı. Bütün Eskişehir seferber oldu. Kendisi de iş çıkışında oğlunun yattığı hastanenin önünde yardım toplamaya çalıştı. Bu sürece dayanamayan annesi Emine Kiraz, yardım kampanyası sırasında canına kıydı. Aynı zamanda öksüz de kalan Muzaffer bebek, toplanan para henüz yüzde 50’ye varmadan hayata veda etti.

ACILI BABADAN ANLAMLI DESTEK

Oğlunu kaybeden İsmail Kiraz, acısını içine gömüp hiçbir babanın yapmayacağı fedakârlığı yaptı. Muzaffer için toplanan paranın bir başka cana umut olmasını sağlamak için yardım kampanyası devam eden Zeynep Eksan’a aktarılmasını istedi. İsmail Kiraz’ın, “Muzaffereumutol” sosyal medya hesabından yaptığı “Cennet kuşumuz Muzaffer’imizle başlayan hikâyemiz, Zeynep’imizle mutlu sonla bitti. Bu defa SMA değil, Zeynep’imiz kazandı. Güle güle git, sağlıkla dön güzel kızımız. Biliyoruz ki, Muzaffer’imiz ve Emine’miz artık yerlerinde huzurla uyuyacak” paylaşımı gözleri yaşarttı.

BURUK SEVİNÇ YAŞADIK

Henüz 1,5 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi konan Zeynep bebek için acılı günler sona eriyor. Yaklaşık 3 ay yoğun bakımda yatan, bu sırada birkaç defa kalbi duran Zeynep bebek boğazından nefes alıyor, karnından besleniyor. Zeynep bebek yakında sağlığına kavuşacak. Paranın tamamlanmasını sağlayan Muzaffer bebeğin ailesine çok minnettar olduklarını söyleyen polis memuru baba Kerim Eksan “Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Muzaffer’in ailesine minnettarız. Biz gerekli paranın yüzde 45’ini toplamıştık. Yüzde 46’sı Muzzafer’in ailesinden, kalanı da SMA’lı bebeklere destek veren Elim Sende platformundan geldi. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

İlacı tedavi için indirim yapan Dubai’deki bir hastaneden alacaklarını söyleyen Baba Eksan “Amerika ve Almanya’da tedavi çok daha pahalı. Dubai’deki hastane indirim yapıyor ve tedaviyi 1 milyon 876 bin dolara veriyor. İnşallah yakında Zeynep’imiz sağlığına kavuşacak” diye konuştu.

VARLARINI YOKLARINI ZEYNEP İÇİN HARCADILAR

Eskişehir Beylikova ilçesi destan yazdı

Zeynep bebeğin babası Kerim Eksan’ın polis memuru olarak görev yaptığı Eskişehir Beylikova ilçesi yardım kampanyası sırasında âdeta bir destan yazdı. 3 bin kişinin Zeynep bebek için tek yürek olduğunu anlatan Kerim Eksan “Kimisi hayvanını sattı, kimisi ürününü sattıktan sonra parasını Zeynep’e verdi. Kermesler düzenleyip evdeki eşyalarını sattılar. Esnaf belirli günlerdeki gelirini Zeynep’in kampanyasına aktardı. Beylikova halkına ayrıca çok teşekkür ederim. Hepsi Zeynep’in annesi, ablası, amcası, abisi oldu…” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SMA'lı çocuklar için talimat verdi MYK sonrası soruları yanıtlayan Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SMA'lı çocuklarla ilgili gündeme gelen konuya ilişkin ayrıntılı bilgi alıp gerekli talimatları verdiğini söyledi.