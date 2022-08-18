Türkiye Gazetesi

Bir maymun çiçeği hastasının burnu, mevcut salgında belgelenen en şok edici vakalardan birine dönüştü. Burnunda kırmızı bir nokta beliren 40 yaşındaki adamın burnu üç gün içerisinde çürüdü.

TÜM VÜCUDUNA YAYILDI

Almanya’da yaşayan adam, burnunda güneş yanığı olduğu düşünülen kırmızı bir nokta ile pratisyen hekimine gitti. Ancak üç gün içinde burnundaki deri ölmeye ve siyaha dönmeye başladı ve yüzünde ağrılı, şişmiş bir kabuk bıraktı.

Aynı zamanda, tüm vücudunda, özellikle cinsel bölgesinde ve ağzında beyaz, irin dolu noktalar gelişti.

Sonrasında yapılan test, adamın maymun çiçeği ile enfekte olduğunu doğruladı ve hastaya bir dizi antiviral ilaç verildi.

Daha ileri testler, ismi açıklanmayan hastanın teşhis edilmemiş HIV taşıdığını ortaya çıkardı.

BURNU KISMEN DÜZELDİ

Verilen ilaçlar lezyonların kurumasına yardımcı oldu ancak adamın burnu tamamen düzelmedi.

Doktorlar, tedavi edilmeyen HIV'in bağışıklık sistemini baskı altına alması ve onu daha fazla nekroz riski altında bırakması nedeniyle vakanın çok şiddetli hale geldiğini söyledi.

TIP DERGİSİNE KONU OLDU

East Anglia Üniversitesi'nde bir halk sağlığı uzmanı olan Profesör Paul Hunter, verdiği röportajda, şiddetli vakaların maymun çiçeği yayıldıkça daha yaygın hale gelebileceğini söyledi. Hunter, çiçek hastalığının deride bulunan ve yoğun olarak burun ve yüzde yoğunlaşan yağ bezlerinde nekroza neden olabileceğini söyledi.

Alman adamın geçirdiği şiddetli maymun çiçeği vakası, tıp dergisi Infection'a konu oldu.

DSÖ: Maymun çiçeği 92 ülkeye yayıldı Maymun çiçeği hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 35 bini aştı. Hastalıktan şu ana kadar 12 kişi öldü. DSÖ. virüse yakalananların hepsinin erkek olduğunu açıkladı.

Maymun çiçeği virüsü ilk kez insandan köpeğe geçti Fransa'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen iki kişinin köpeğinin virüs testi de pozitif çıktı. Bu vaka, dünyada maymun çiçeği virüsünün insandan köpeğe geçtiğine dair ilk doğrulanmış vaka olarak kayıtlara geçti.