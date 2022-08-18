Türkiye Gazetesi

B12 vitamini DNA sentezi, hücre bölünmesi ve kan hücrelerinin oluşumda görev alıyor. B12 vitamini eksikliği ise bu fonksiyonların bozulmasına neden oluyor. Bu eksiklik ile ilgili bir tedavi yürütülmediğinde; anemi (kansızlık), kas güçsüzlüğü, bağırsak problemleri, psikolojik bozukluklar ve geri dönüşü olmayan nörolojik hastalıklar ortaya çıkabiliyor. B12 vitamin eksikliğinin günümüzde görülme sıklığı artarken; uzmanı B12 nelerde var, B12 vitamini faydaları, B12 eksikliği gibi konularda önemli bilgiler aktardı.

B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

B12 vitamini ısıya duyarlı ve diğer B vitaminleri gibi suda çözünen bir vitamindir. Az miktarda da olsa karaciğerde depolanabilir. B12 vitamini; DNA sentezi, enerji üretimi, kırmızı kan hücresi yapımı, sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarında görev almaktadır. En önemli işlevlerinden biri gen kopyalanmasında koenzim olarak görev yapmasıdır.

B12 eksikliği tedavi edilmediğinde anemi (kansızlık), kas güçsüzlüğü, bağırsak problemleri, psikolojik bozukluklar ve geri dönüşü olmayan nörolojik hastalıklar ortaya çıkabiliyor.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDENLERİ NELER?

- Vücudun B12 vitamini ihtiyacı günlük 2-3 mcg’dir. Hamilelerde ve emziren annelerde günlük B12 vitamini ihtiyacı miktarı daha fazladır. Vücuda yeterli miktarda B12 vitamininin alınamaması durumunda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkar.

- B12 vitamini eksikliğinin birçok nedeni olabilir. En yaygın nedeni B12 vitamini içeren besinler yönünden zayıf beslenmedir. B12 vitamininin alımı sadece besin yoluyla gerçekleşebilir. Özellikle hayvansal ürünler B12 vitamini içermektedir.

- Hayvansal besin tüketmeyen vejetaryen ve veganlar genellikle B12 vitamini eksikliği yaşarlar. Ayrıca yeme bozuklukları, kullanılan bazı ilaçlar, ileri yaş (65 yaş ve üstü), besin alerjilerinden dolayı B12 açısından zengin besinlerin tüketilememesi, Çölyak ve Crohn hastalıkları gibi sindirim sistemi hastalıkları, hamilelik, sigara ve alkol tüketimi de B12 vitamini eksikliğine neden olabilmektedir.

B12 eksikliğide çarpıntı hissi, üşüme, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı ve ishal gibi belirtiler görülüyor.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

İnsan vücudu B12 vitamini özellikle hayvansal kaynaklı gıdalardan (et, süt ve türevleri, yumurta, balık) temin etmektedir. B12 vitamini eksikliği durumunda vücutta görülen belirtiler; çarpıntı hissi, üşüme, halsizlik, yorgunluk, uzuvlarda uyuşmalar, dil üzerinde ağrı, ağız ülserleri (aftlar), cilt kuruluğu, saç dökülmesi, kilo kaybı ve ishaldir. B12 vitamini sinir dokusunun sağlığı için gereklidir. B12 vitamini eksikliğinde birincil olarak beyin ve sinir dokusu etkilenmektedir. Depresyon, sinirlilik, unutkanlık, düşünme ve davranışlarda değişiklik, yargılama, hafıza ve anlayış gibi bilişsel kabiliyetlerde azalma B12 vitamini eksikliğinin psikolojik belirtileridir.

B12 açısından zengin besin kaynakları arasında karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta yer alıyor.

B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?

- Besinlerle alım yetersizliği, emilim ve metabolizma bozukluğu olmak üzere farklı etiyolojilere bağlı gelişen B12 vitamin eksikliği olan kişiler; B12 vitamin hapları, iğneleri ve B12 vitamini alımını artıracak şekilde tasarlanan diyetler ile tedavi edilebilirler.

- B12 açısından zengin besin kaynakları arasında karaciğer, dalak, böbrek, midye, alabalık, karides, ton balığı, süt, peynir, yoğurt ve yumurta yer almaktadır. Özellikle vejetaryen ve vegan beslenen kişilerde bu vitamin eksikliğinin yaşanmaması için B12 vitamini desteği almaları önem taşımaktadır.

-Ciddi klinik bozuklukları ya da B12 vitamini emilim ve metabolizma problemleri olanlarda öncelikle yeterli yanıt alınıncaya kadar B12 iğne tedavisinin tercih edilmesi daha uygun olmaktadır.

B12 deposu besinler: Unutkanlık ve yorgunluğun önüne geçiyor Dengesiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle ortaya çıkan B12 vitamin eksikliği; unutkanlık, yorgunluk, dikkat eksikliği gibi pek çok soruna yol açıyor. B12 eksikliğinin önüne geçmek için soframızda bazı yiyeceklere daha fazla yer vermemiz gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, bu besinler ve faydalarından bahsetti.

B12 vitamin depolarınız dolu olsun Bebeğin beyin gelişiminin sağlıklı olması için annenin sağlığının ve psikolojisinin iyi olması gerektiğini söyleyen çocuk nörolojisi uzmanı Dr. Tülün Savaş Gürses, özellikle annedeki tiroit hormonu problemleri iyot, folik asit, vitamin B12 ve protein eksikliklerinin bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Vücuttaki B12 vitamini eksikliğinin 5 belirtisi Sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından önemli bir yere sahip olan B12 vitamini, vücutta eksik olduğu ve önlem alınmadığında ciddi sağlık sorunları oluşabiliyor. Yorgunluk, unutkanlık ve depresyonun nedenleri arasında olan B12 vitaminin eksikliğinin dışarıdan destek tedavisinin sağlanması gerekiyor. İç Hastalıkları Bölümü Uz. Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin neden olabileceği sağlık sorunları ve B 12 eksikliğinin tedavisi hakkında bilgi verdi.