Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara İl Sağlık Müdürü Niyazi Kurtcebe ile birlikte, açılış için gün sayan Etlik Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Koca o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HASTANESİ OLACAK

Koca'nın söz konusu paylaşımında, "Açılış müjdesini Cumhurbaşkanımızın verdiği Etlik Şehir Hastanesinde, son hazırlıklar sebebiyle incelemelerde bulunduk. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesinin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724. Poliklinik sayısı ise 938. Şimdiden hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

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