Türkiye Gazetesi

Melatonin; beynimizde yer alan epifiz adlı salgı bezinden üretilen bir hormondur. Yapılan araştırmalar, melatonin hormonunun vücut sağlığını koruma ve iyileştirmede oldukça önemli roller üstlendiğini göstermiştir. Uzmanlara göre ise melatonini doğal yollardan desteklemek önem taşır ancak yeterli olmadığı durumlarda takviye kullanmak gerekebilir. Çalışmalar, melatonin seviyesinin yaşla birlikte düştüğünü ve bunun da uyku bozuklukları gibi sirkadiyen ritimle ilgili şikayetleri artırabileceğini göstermiştir. Peki, melatonin neye iyi gelir? Melatoninin faydaları neler? Dr. Elif Pahsa, melatonin üretimi için gerekli olan etmenleri ve faydalarını anlattı.

MELATONİN NEDİR?

Melatonin, epifiz bezinden salgılanan bir hormondur. Vücudun biyoritmini düzenlemekten sorumludur ve her hücreyi etkiler. Melatonin gece uykusu sırasında vücudu yenileyip bağışıklığı güçlendirir ve birçok hastalıktan korunmayı sağlar.

MELATONİN NE ZAMAN SALGILANIR?

Melatonin gece 23.00’da salgılanmaya başlar, 02.00 civarında en üst düzeye ulaşır. Daha sonra azalarak yerini sabaha karşı kortizol hormonuna bırakır. Ancak melatoninin salgılanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikli olarak karanlık bir ortam şarttır. En ufak bir ışık hüzmesinden bile etkilenebilir. Bu nedenle gece lambası kullanmamak, akşamın ilerleyen saatlerinde telefona bakmayı bırakmak gerekir. Telefon ışığı da mavi ışık yayarak bu salgılanmayı etkiler.

MELATONİN NASIL ELDE EDİLİR?

Melatonin için dışarıdan alınan desteklerden de fayda sağlanabilir ancak öncelikle doğal yollarla vücudun melatonin üretimini desteklemek gerekir. Bunun için ışıktan uzak, kaliteli bir uyku uyumak ve proteince zengin içerikli gıdalarla beslenmek önemlidir. Vücuttaki B6 vitamini eksikliğinin önlenmesi de melatonin üretimi açısından gereklidir.

MELATONİNİN FAYDALARI

- Vücudun normal fonksiyonlarına katkı sağlayan melatonin hormonu, uyku kalitesini artırıyor. Melatonin takviyesi, uykusuzluk ya da jet-lag gibi durumlarda uykunun düzenlenmesini destekliyor. Melatonin hormonu uyku kalitesine katkısı dışında bağışıklık sistemi, vücut sıcaklığı, kan basıncı ve kortizol hormonu seviyesinin düzenlenmesine de katkı sağlıyor.

- Bağışıklığı güçlendiren melatonin, kansere karşı da kalkan görevi görüyor. Melatoninin kanser hücrelerini küçülttüğünü gösteren birçok klinik çalışma bulunuyor.

- Melatonin hormonu aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde hem göz yapılarını hücresel hasara karşı korur hem de kısırlık tedavisinde yumurta kalitesini iyileştirerek hamile kalma oranlarında artış sağlar.

- Melatonin, vücuttaki hasarlı hücreleri onarır, anti-aging etkisi sağlar.

- Melatonin, menopoz kaynaklı ateş basması, gece terlemelerinin şiddet ve sıklığını azaltır. Aynı zamanda kemik sağlığı üzerine koruyucu etkileri vardır.

- Kulak çınlaması ve Alzheimer gibi sorunların çözümü için de melatoninin fayda sağladığını gösteren klinik çalışmalar var.

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