Türkiye Gazetesi

FDA tarafından yapılan açıklamada, Blueraz, Cherry Bomb ve Ananas olmak üzere her biri 1 miligram nikotin içeren sakızlar satan Krave Nic isimli şirkete uyarı gönderdi. Ajansın yaptığı açıklamada, şirketin bu tür ürünleri üretmek veya satmak için FDA onayına ihtiyacı olduğu belirtildi. Açıklamadan sonra şirketin nikotin sakızı satışını durdurduğu görüldü.

FDA’dan Robert Califf yaptığı açıklamada, "Nikotin sakızları, özellikle yeni bir eğitim yılına girerken, gençler arasında gerçekleşmesi beklenen bir halk sağlığı krizidir" diyerek nikotin sakızlarının yeni bir bağımlılık türü olduğunun altını çizdi.

NİKOTİN SAKIZI TEHLİKESİ

Piyasalara 1990’lı yıllarda giriş yapan nikotin sakızlarının asıl amacı insanların sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak. Ancak sakızların aromalı paketlerle ve insanların bırakmasına yardımcı olmak için tasarlanmamış diğer eğlence ürünleriyle piyasaya sürülmesi FDA’nın tepkisin çekmeye başladı.

ABD’de üretilen, piyasaya sürülen ve dünyaya yayılan ya da ABD’ye giriş yapan gıda ve ilaç ürünlerini sağlığa zararlı olup olmadığını kontrol eden FDA, gençleri nikotin sakızlarına karşı uyardı. Açıklamada, bu ay yayımlanan ve ABD Güney Kaliforniya'daki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya yer veren FDA, şu anda ABD’deki lise öğrencileri tarafından kullanılan en popüler ikinci nikotin ürünü olduğunu vurguladı.

BİLİM İNSANLARINDAN 'PAZARLAMA' UYARISI

Çalışmayı yürüten Güney Kaliforniya Üniversitesi Keck Tıp Fakültesinden doktora sonrası araştırmacı Alyssa Harlow, NBC News'e yaptığı açıklamada nikotin sakızlarına ilişkin, “Tadı güzeldir ve ebeveynlerden veya öğretmenlerden saklanması kolaydır. Ayrıca markalar gerçekten modern ambalaj tasarımları kullanıyor ve dijital ve sosyal medya pazarlama kampanyalarına katılıyorlar” diyerek tehlikenin önemini vurguladı.

İlk defa 1992 yılında ABD’de ‘nicotine gum’ adıyla satışa çıkarılan nikotin sakızı, sigarayı bırakmaya yardımcı ürünlerden biri. Bağımlılıktan dolayı vücudun istediği nikotin miktarını karşılıyor. Yetişkinlere yönelik bir ürün olan nikotin sakızının 18 yaşın altındaki kişilere satılması yasak. Nikotin sakızlarının düzenli kullanılması halinde kişinin 2-3 ay gibi bir sürede sigarayı tamamen bırakabileceği ileri sürülüyor.

Apple tehlikeli güvenlik açığını duyurdu: iPhone, Mac ve iPad kullanıcılarına acil güncelleme çağrısı ABD merkezli teknoloji devi Apple, bilgisayar korsanlarının cihazlara erişmesine izin veren iPhone, iPad ve Mac'lerde bulunan bir güvenlik açığı konusunda tüm kullanıcılarını uyardı.

iPhone 14 tanıtım tarihi ortaya çıktı Teknoloji devi Apple’ın 2022’nin en büyük tanıtım etkinliğini gerçekleşeceği tarih yaklaşırken yeni iddialar geliyor. Eylül ayında yapılmasına kesin gözüyle bakılan ancak tam tarihi bilinmeyen tanıtım etkinliğinin 7 Eylül Çarşamba günü yapılacağı ileri sürüldü.