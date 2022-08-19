Türkiye Gazetesi

Genlerindeki insan kokusunu algılayan proteinler çıkarılan sivrisineklerin, insanları yine de ayırt ederek sokabildiğini gözlemleyen New York'taki Rockefeller Üniversitesinden araştırmacılar, sivrisineklerin antenlerinde bulunan ve çevredeki kimyasallara bağlanarak nöronlar vasıtasıyla beyne sinyal gönderen koku reseptörlerini inceledi. Bilim insanları yeni bir çalışma ile sivrisineklerin insan kokusunu diğerlerinden nasıl ayırt ettiğini ortaya koydu.

DİĞER HAYVANLARDAN FARKLI

Yakın zamanda Cell dergisinde yayımlanan bir çalışma, sivrisineklerin, kokuları diğer hayvanlardan farklı olarak, tek bir nöron dizisi aracılığıyla değil farklı şekillerde ayırt ettiğini gösteriyor. Sivrisineklerin, 'her nöronda tek bir tip reseptör bulunduğunu kabul eden' klasik koku alma kaidesine uyduğunu varsaydıklarını kaydeden araştırmacılardan Meg Younger ancak sivrisinek antenindeki bir nöronda bulunan farklı reseptörlerin farklı kokulara tepki verdiğini gözlemlediklerini belirtti. Bilim insanları, bu yetenekleri sayesinde sivrisineklerin bir ya da birkaç reseptörlerini kaybetmelerinin, insanları bularak sokmasını engellemediğini vurguladı.

Araştırmacılar, sivrisinek beyninin insan kokusunu nasıl işlediğini anlamanın, sivrisinekler aracılığıyla yayılan sıtma, dang humması ve sarı humma gibi hastalıkların yayılmasını önlemede yardımcı olabileceğini aktardı.

Sivrisineklerin sırrı çözüldü… Neden bazı insanları daha çok ısırdıkları ortaya çıktı Sivrisinekler, her yıl binlerce insanın ölümüne neden oluyor… Üstelik bazı insanları ısırmak sivrisinekler için daha cazip. Peki, sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor? Yapılan bir araştırmada uzmanlar, tehlikesiz gibi görünen fakat risk oranı yüksek olan sivrisineklerin insan seçtiğini ortaya koydu. Söz konusu çalışmaya göre sivrisineklerin dikkatini, başta karbondioksit olmak üzere insanların yaydığı bazı kokular çekiyor.

Sivrisineklere kolay tuzak: Sadece 3 malzeme ile hazırlanıyor… Sivrisinekler görünce kaçacak yer arayacak! En sevilen mevsimlerden biri olan yaz, sivrisinekleri de beraberinde getirdi. Yazlıkta, her balkona çıktığımızda veya evin içine girdiklerinde bizi rahatsız ediyorlar. Neyse ki sivrisineklerin evimizin yakınında bile dolaşmaması için inanılmaz işe yarayan bir yöntem mevcut. Bu ev yapımı tuzak için yalnızca 3 malzeme gerekiyor. ‘Sivrisinek neye gelmez’ , ‘Sivrisinekleri ne kaçırır’ , ‘Sivrisinekleri ne uzak tutar’ gibi sorulara cevap arıyorsanız içine su ve bozuk para doldurulmuş naylon torba yöntemini deneyin. İşte yazın en büyük dertlerinden olan sivrisineklerden kurtulmanın püf noktası…

