Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Tatlı gıdaların da eksikliğinde fiziksel ve psikolojik sıkıntılar yaşatacak kadar bağımlılık yapacağını söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan “Şekerin tadı, mutluluk hormonu olarak bilinen dopamini açığa çıkarır. Bununla birlikte sadece şekerin kendisi değil, doğal veya yapay olarak tatlandırılmış, tadı şekerli gelen tüm yiyecekler potansiyel olarak bağımlılık yapma riski taşır. Tat duyumuzu fazla uyaran tüm gıdaların düzenli tüketimi beyinde nörokimyasal değişiklikler oluşturarak ‘binge eating’ diye bilinen tıkınırcasına yemek anlamına gelen yeme bozukluğuna sebep olabilir” dedi.

Kanser hücreleri dâhil vücudun birçok hücresinin büyümek için şekere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Prof. Dr. Özdoğan “Ancak şekerin kanser yaptığına ya da şeker yememenin tümörü küçülttüğüne ilişkin hiçbir bilimsel veri yok. Ancak asıl mesele çok fazla şekerin kanser riskini artıran yağlanma ve obeziteye katkıda bulunmasıdır” diye anlattı.

ŞEKER DETOKSU NASIL YAPILIR?

Prof. Dr. Özdoğan şöyle devam etti: 3 gün boyunca bol sebze tüketin. Hiç meyve, mısır, tatlı patates veya bezelye gibi tatlı sebzeleri yemeyin. 3 şekersiz günün ardından yiyeceğiniz meyvenin tadı size yeterince tatlı gelmeye başlayacaktır. 3 günün sonunda diyetinize günlük 1 meyve ve süt ürünü ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bezelye ve havuç gibi hafif tatlı sebzeleri de tüketebilirsiniz. 3. haftadan sonra bu beslenmenize küçük bir parça siyah çikolata ekleyebilirsiniz. 4. haftadan itibaren ise dikkat etmek şartıyla alışmış olduğunuz hayatınıza şeker yemeden daha kolay devam edebilirsiniz.

ENERJİYİ MEYVELERDEN ALIN

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, şekeri azaltmanın faydalarını şöyle dile getirdi: Öncesinde kullanım ve alışkanlık dozunuza göre değişkenlik gösterebilmekle beraber şekeri hayatımızdan çıkartmak, fazla kilo-obezite, cilt bozuklukları, kaygı - stres, hâlsizlik, kan şekerinde dengesizlikler gibi sorunları oldukça azaltır. Şekerli tatların bağımlılık yapabileceğini unutmayın. Sağlıklı ve dengeli beslenme için günde 2-3 porsiyon meyve tüketerek tatlı ve enerji ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

ŞEKERKOLİK MİSİNİZ?

SU İÇMEYİ SEVMİYORSANIZ DİKKAT...

Tatlı bağımlısı olan kişilerin durumlarının farkında bile olmadığını söyleyen Dr. Fevzi Özgönül, bu durumun belirtilerini şöyle sıraladı:

>> Çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız.

>> İçeceklerinizi genelde şekerli içeceklerden seçiyorsanız.

>> Yemeklerden sonra mutlaka bir tatlı isteği geliyorsa.

>> Çay veya kahve içerken yanında mutlaka bir şeyler yemek istiyorsanız.

>> Sık başınız ağrıyor ve tatlı bir şey yediğinizde baş ağrınız geçiyorsa.

>> Ekmek, makarna veya pilav olmadan doymuyorsanız.

>> Market alışverişinizde sepetinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık varsa.

>> Yolda giderken pastane veya unlu mamül dükkânlarını fark ediyorsanız.

>> Evinizde veya iş yerinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık bulunuyorsa.

>> Gece buzdolabını açıp bir parça da olsa tatlı yiyorsanız

>> Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa.

>> Toz şekerini veya küp şekeri nadir de olsa tek başına yediğiniz oluyorsa.

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