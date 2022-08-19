Türkiye Gazetesi

Karaciğer sağlığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Karaciğer rahatsızlığı, yorgunluk ve performansta keskin bir düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ayrıca, sürekli iştahsızlık ve kan pıhtılaşmasının bozulması gibi şikayetler de aşırı yüklenilmiş bir karaciğere işaret edebiliyor. Bu gibi durumlarda bir uzmanla görüşerek karaciğer değerlerinin kontrol edilmesinde fayda olabilir. Karaciğer yağlanması, uygun ve zamanında tedavi edilmediğinde siroz gibi ciddi hastalıklara da yol açabiliyor” dedi.

BU FAKTÖRLER KARACİĞER SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Yüksel kolesterol, obezite ve diğer kronik rahatsızlıkların karaciğer sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Dr. Yedibela, “Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, stresli yaşam tarzı, bazı toksik maddeler ve nikotin tüketimi karaciğer için aşırı yüklenme faktörleri arasında. Özellikle nikotin kullanımının, karaciğer üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor” şeklinde konuştu.

YETİŞKİNLERİN ÇOĞUNDA GÖRÜLÜYOR

Obezite, diyabet ve sağlıksız bir yaşam tarzının karaciğer yağlanması için risk oluşturduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı:

- Yüksek tansiyon ve insülin direnci gibi metabolik işlev bozuklarının kaynağı yağlı bir karaciğer. Özellikle yetişkin bireylerde karaciğer yağlanması oldukça fazla görülüyor.

-Sağlıklı bir bireyde karaciğer hücrelerinin yarısı yağ hücrelerinden oluşurken, sağlıksız bir bireyde yağ hücre sayısı neredeyse iki katına çıkabiliyor.

- Araştırmalar, karaciğer yağlanmasının en büyük nedeninin sağlıksız bir yaşam sürmek olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde, oruç ve yemek yeme aralığının olabildiğince uzatılmasının, karaciğer yağlanmasını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz.

- Karaciğer yağlanması, karaciğer sirozunun gelişiminde de büyük rol oynuyor. Refah seviyesinin ve büyük oranda buna bağlı olarak obezite oranının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde siroza sebep olan nedenlerin başında karaciğer yağlanması geliyor.

Karaciğeri derinlemesine temizliyor! Tam bir şifa kaynağı… Bağışıklık sistemini de güçlendiriyor Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin doğal yolu tüketmekten doğal beslenmekten geçiyor. Halk arasında karaciğer temizlenmesi olarak bilinen karaciğer detoksifiyesi ile organların kendi kendine yenilendiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Karaciğere iyi davranırsak ve yaşam tarzımızı değiştirirsek organlar kendini yenileme imkânı bulabilir” diyor ve karaciğeri temizleyen besinler hakkında bilgi veriyor.

Vücutta iyi gelmediği şey yok: Karaciğeri koruyor, migrene çare oluyor Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen, her derde deva kenger sakızının faydaları şaşırtıyor. Birçok özelliğiyle şifa dağıtan bu sakızın diş sağlığına, karaciğer sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.

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