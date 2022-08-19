Türkiye Gazetesi

Birçoğumuz yemek yaptıktan sonra patlıcanların saplarını çöpe atıyoruz. Oysa patlıcanların sapları da en az gövdesi kadar faydalı. Peki, patlıcan sapı nasıl kullanılır? Basur için patlıcan sapı suyu nasıl hazırlanır? Patlıcan sapı suyu ne kadar içilmeli? Patlıcan sapı kürü nasıl yapılır? Konuyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik.

PATLICAN SAPI SUYU BASURA FAYDASI

Patlıcan sapı suyu, basur (hemoroit) hastalığında doğal tedavi için kullanılıyor. Patlıcanların sapları kaynatılıp içildiğinde ilaç, ameliyat, lazer gibi yöntemlerin dışında doğal bir tedavi görevi görüyor. Basur ameliyatından korkanlar öncesinde patlıcan sapı kürünü hazırlayıp tüketiyor. Patlıcan saplarından fayda sağlamak isteyenler, bu kabukları tencereye koyup kaynatıyor ve birkaç gün düzenli içerek bu kürden yarar sağlamayı hedefliyor.

BASUR İÇİN PATLICAN SAPI KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Patlıcan sapı suyu için malzemeler

10 patlıcan sapı

12 bardak su

Yarım limonun suyu

Patlıcan sapı suyunun hazırlanışı



Patlıcanın saplarını bıçak yardımıyla soyun. Bir tencereye suyu ekleyin ve patlıcanların kabuklarını içine atın. Kaynayana kadar ocağın altını açın, sonrasında iyice demlenmesi için kısık ateşte yaklaşık 10 dakika bekleyin. Bu süreçte tencerenin kapağı kapalı olmalı. Kaynayıp demlenen patlıcan suyunu ocaktan alıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca içine limon suyu ilave edin. Bu karışımı buzdolabında saklayabilirsiniz.

PATLICAN SUYU/KÜRÜ NE KADAR İÇİLMELİ?

Patlıcan sapı suyunu günde iki bardak içebilirsiniz. Bu kürü 5 gün boyunca tüketebilirsiniz. Bu süreçte basuru tetikleyen acı biber, pul biber, domates, turşu gibi basuru tetikleyen gıdalardan uzak durun. 5 gün sonra normal beslenmenize geri dönebilirsiniz. Ancak basurun tekrarlamaması için bu yiyecekleri kısıtlı tüketmenizde fayda var.

PATLICAN SAPININ FAYDALARI

Basur/hemoroide iyi geliyor. Patlıcan sapı suyu, basur probleminin çözümünde doğal destek sağlıyor.

Patlıcan sapı suyu pamuk yardımıyla yüze sürüldüğünde cildi parlatıyor. Aynı şekilde saça sürülen patlıcan suyu hem saçı parlatıyor hem de saçların güçlenmesini sağlıyor.

Patlıcan saplarının suyu göz sağlığına da iyi geliyor.

Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemimizin düzenli çalışmasına destek olan patlıcan sapı suyu, tuvalete çıkmayı kolaylaştırıyor.

Patlıcan sapının suyu, vücudun her noktasına zarar veren sigarayla mücadelede besinler önemli rol oynuyor. Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlıyor.

Patlıcan sapı suyu aynı zamanda insülin direncini dengeliyor, vücuttaki toksinlerin atılmasında ise büyük katkı sağlıyor.

Not: Bu haberimizde yer alan tüm bilgiler farklı kaynaklardan edinilen tedavi amaçlı yöntemleri içerir. Ciddi sonuçlar doğurabilecek alerjik durumlarla karşılaşmamak için, rahatsızlığınızla ilgili önce bir hekime danışmanızı tavsiye ederiz.

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