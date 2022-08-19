Türkiye Gazetesi

Sakatat ürünleri, A ve B vitaminleri, demir, çinko ve potasyum mineralleri bakımından şifa deposu olma özelliği taşıyor. Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olan bu ürünler, oldukça hassas bir yapıya sahip oldukları için hijyen ve tazeliğe önem vermek gerekiyor. Diyetisyen Eda Ünal, sakatat çeşitleri ve faydaları hakkında bilgi verdi.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ

Diyetisyen Eda Ünal, yüksek protein içeriğinden dolayı sakatat ürünlerinin bol su ile tüketilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

- Sakatat, kasaplık hayvanların kesimi ile elde edilen organ etidir. Karkas dışında kalan kırmızı sakatatlar grubuna karaciğer, akciğer, kalp, böbrek, dalak, dil ve baş eti girerken, beyaz sakatatlar grubuna ise işkembe, mumbar, ince bağırsak, billur, beyin, omurilik gibi çeşitli doku ve organlar girer.

- Sakatatlar içerdiği vitamin, mineral ve zengin içeriği sayesinde vücuda birçok yarar sağlamaktadır. Sakatatlar vücutta depo organ olmaları sayesinde A vitamini, B grubu vitaminleri (tiamin, riboflavin, niasin, pridoksin ve B12) ile demir, çinko, fosfor ve potasyum mineralleri yönünden oldukça zengindir.

- Yüksek protein içeriğine sahip olması sayesinde tok tutma özelliği fazladır. Ancak tüketimi sonrasında sindirime yardımcı olmak için bol su tüketimi faydalı olacaktır. İyi bir demir kaynağıdır. Kansızlık (anemi) yaşayan bireylerde C vitamininden zengin besinlerle birlikte tüketildiğinde biyoyararlılığını arttırabilirsiniz.

- Karaciğer tüketimi anemide beslenme tedavisinde sıklıkla kullanılır. Özellikle sakatat tüketiminin yanında mutlaka bol limonlu yeşillik tüketimi demir alımını arttıracaktır. İçeriğindeki kolin sayesinde sinir sistemini geliştirmede etkilidir.

TANSİYON, KALP YETMEZLİĞİ OLANLAR DİKKAT!

Diyetisyen Ünal, sakatat ürünlerinin özellikle pandemi döneminde öneminin daha da vurgulandığını ve bağışıklığı güçlendirmede oldukça etkili olduğunu belirterek, sakatat tüketirken dikkat edilmesi gerekenler konusunda şöyle konuştu:

“Yüksek doymuş ve yağ kolesterol içeriğinden dolayı sakatat ürünlerinin tüketilmesi kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebilir. Bu nedenle hipertansiyon, damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği gibi hastalıkları bulunan bireyler sakatat tüketmemelidir. Gut hastalığı kandaki ürik asit yüksekliğinden kaynaklanır. Organ etlerinde bol miktarda bulunan pürin ürik asidi yükseltir. Bu sebepten gut hastalarında sakatat tüketimi riskli bir durumdur. Oldukça hassas olan bir et yan ürünü oldukları için hijyeni ve taze olarak tüketimi çok önemlidir. Sağlıklı bir tüketim için karaciğer, kalp, böbrek çiğ olarak bir gün muhafaza edilebiliyorken, beyin, işkembe, ayak ve uykuluk ise haşlandıktan sonra buzdolabında en fazla 2 gün muhafaza edilebilir” dedi.

Karaciğeri derinlemesine temizliyor! Tam bir şifa kaynağı… Bağışıklık sistemini de güçlendiriyor Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin doğal yolu tüketmekten doğal beslenmekten geçiyor. Halk arasında karaciğer temizlenmesi olarak bilinen karaciğer detoksifiyesi ile organların kendi kendine yenilendiğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Karaciğere iyi davranırsak ve yaşam tarzımızı değiştirirsek organlar kendini yenileme imkânı bulabilir” diyor ve karaciğeri temizleyen besinler hakkında bilgi veriyor.

Vücutta iyi gelmediği şey yok: Karaciğeri koruyor, migrene çare oluyor Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen, her derde deva kenger sakızının faydaları şaşırtıyor. Birçok özelliğiyle şifa dağıtan bu sakızın diş sağlığına, karaciğer sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.