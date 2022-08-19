Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili sağlıkçılara yönelik yeni müjdeleri paylaşmaya devam ediyor.

"TEMMUZDAN TEŞVİK GELİYOR"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Ağustos daha iyi bitsin diye Temmuzdan 'teşvik” geliyor.' ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Bakan Koca'dan istihdam müjdesi: Bin 356 kişiye engelliye kapısı açacak Bakan Koca, Sağlık Bakanlığının 1356 engelli sürekli işçi alımı yapılacağı müjdesini duyurarak, söz konusu alımın mülakatsız, noter kurasıyla olacağını açıkladı.

Bakan Koca: Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile döner sermaye hak eden tüm sağlıkçılara taban ek ödeme getirildiğini söyledi.

Bakan Koca: Asistan doktorların nöbet sayısı sekizi aşmayacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımızın nöbet sayıları yeni yönetmelikte sekizi aşmayacak. Aşma durumunda, ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor” dedi.