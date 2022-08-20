Türkiye Gazetesi

ABD'de yapılan bir araştırma, sadece sigara içen birinin kıyafetlerine dokunmanın bile insanları kansere neden olan kimyasalların tehlikeli seviyelerine maruz bırakmak için yeterli olduğunu ortaya koydu.

Kaliforniya'daki Berkeley Laboratuvarı'ndaki araştırmacılar, insanlar ve fareler üzerinde bir dizi deney gerçekleştirdi.

86 KAT DAHA FAZLA

Bir çalışmada ise sigara içmeyen üç gönüllüden, üç saat boyunca ağır sigara kullanıcısının kıyafetlerini giymeleri istendi. Testler, bu kişilerin idrarlarında NNK ve NNN olarak bilinen toksik bileşiklerin 86 kata kadar daha fazla olduğunu gösterdi.

Başka bir çalışmada, araştırmacılar aynı kanserojenleri insan akciğer dokusuna maruz bıraktı ve kanserin tetikleyicilerinden biri olan DNA hasarına neden olabileceklerini gösterdi.

HER YERİ KAPLIYOR

Çevre Bilimi ve Teknolojisi dergisinde yayımlanan çalışmada yer alan Dr. Xiaochen Tang, nikotinin sigara içme sırasında büyük miktarlarda salındığını ve insan derisi de dahil olmak üzere tüm iç mekan yüzeylerini kapladığını belirtti.

Tang, “Üçüncü el dumanın tehlikeleri hakkında daha az şey biliniyordu. Ama şimdi ilk kez 'üçüncü el dumanın potansiyel sağlık etkilerini' gösteren bir çalışma yapıldı” dedi.

ÜÇÜNCÜ EL DUMAN NEDİR?

Üçüncü el duman, sigaranın parçacıkları saç, giysi, mobilya ve halı gibi malzemelere sızdığında oluşuyor. Bu tehdit nedeniyle, sigara içilen yerlerin yüzeyleri bir nikotin ve zararlı maddeler deposuna dönüşüyor. Üçüncü el dumana dönüşmüş olan bu zararlı maddeler, cilt teması, elin ağza götürülmesi veya soluma sonucu bu ortamda yaşayan bireylerin vücutlarına girebiliyor. Saç, giysi, yastık, mobilya benzeri eşyalar üzerine üçüncü el dumanın çöktüğü, yapıştığı veya içine işlediği yüzeyler arasında bulunuyor.

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