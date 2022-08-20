Türkiye Gazetesi

Migren; genellikle tek tarafı zonklayıcı bir tarzda, 4 ila 72 saat arasında süren şiddetli ağrıların kaynağı olarak bilinir. Migren ağrısı, 30-45 yaş arası sık görülmekle birlikte çocuk yaş grubunda da başlayabilir.

MİGRENİ NELER TETİKLER? MİGRENE NE İYİ GELMEZ?

Ağrı esnasında ışık-ses hassasiyeti, bulantı, kusma ve hareketle ağrıda artış olması sık görülen bulgular olmasına rağmen her hastada farklı şekilde seyredebilir. Dolayısıyla migren tanısında hastanın öyküsünün dinlenmesi önem arz eder. Düzenli uykunun, beslenmenin ve egzersizin migrene iyi geldiği de söylenmekle birlikte alkolden uzak durma ve kafeini sınırlama da migrenin tetiklenmesini engelleyen faktörler arasında yer alır. Migreni tetikleyen faktörlerinden kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

MİGREN AĞRISI NEDEN OLUR?

Migren ağırısı açlık-öğün atlama, çikolata (fenil etilamin), turunçgiller, süt, peynir (tiramin), domates, tirozin, monosodyum glutamat, aspartam, sülfitler, nitratlar (işlenmiş etlerde-sosis, salam), histamin (bira-şarap), alkol, aşırı kafein veya kafein yoksunluğu, sigara, kadınlarda adet dönemi, duygusal stres durumları, fiziksel stres durumları: Seyahat, aşırı egzersiz, fiziksel veya zihinsel yorgunluk, rutin yaşam biçiminde değişiklik, çok fazla veya çok az uyku, uyku zamanında değişiklik, boyun ağrısı gibi tetikleyici etkenlerden kaynaklı olarak oluşabilir.

Ancak sadece bunlarla da sınırlı değil; hava değişiklikleri, lodos, yüksek irtifa, banyo, klima, aşırı sıcak/soğuk, radyasyon, havasız ortam, yoğun kokular ve göz kamaştıran ışıklar gibi dış uyaranlar da migreni tetikleyen faktörler arasında gösterilir.

MİGREN BELİRTİLERİ NELER?

Çok şiddetli ve ani başlayan baş ağrılar varsa, baş ağrısı giderek şiddetleniyor ve geçmiyorsa, hapşırmak, ıkınmak ile ortaya çıkıyorsa, ağrı kafa travması sonrası ortaya çıkmışsa, ağrıya kol ve bacakta uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi nörolojik semptomlar da eşlik ediyorsa, tedaviye rağmen düzelmiyorsa, baş ağrısı hep aynı bölgede oluyorsa, yüksek ateş, uyku hali, kafa karışıklığı veya vücut döküntüsünün eşlik ediyorsa ve 50 yaş üstünde yeni başlayan bir ağrı ise vakit kaybetmeden hemen nöroloji uzmanına görünmek hayati önem taşıyor.

MİGREN TEDAVİSİNDE MİGREN AŞISI TEDAVİSİ

Migrenin tedavisi noktasında, baş ağrısı ataklarında ağrı esnasında ağrıyı geçirmeye yönelik uygulanan tedavilere ‘atak tedavisi’ denir. Her ay en az sekiz gün migren ağrısı düzeyinde, 15 gün süreyle baş ağrıları olan hastalar için kronik migrenden bahsetmek mümkün. Bu durumda da ağrı şiddeti ve sıklığını azaltmayı amaçlayan proflaktik tedavi uygulanır. Uzun süreli ilaç kullanımının zorluğu, oluşabilecek yan etkiler ve tedaviye yanıt vermeme gibi nedenler söz konusu olduğundaysa kronik migren tedavisinde Botulinum toksin uygulamasından yararlanılabilir. Migrende en yeni tedavi ise migren aşısı olarak da bilinen enjeksiyon uygulamasıdır. Aylık uygulanan bir enjeksiyon ile ağrının tetiklenmesinin ve yayılımının önüne geçilerek migren ataklarına çözüm oluşturulabiliyor.

Vücutta iyi gelmediği şey yok: Karaciğeri koruyor, migrene çare oluyor Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen, her derde deva kenger sakızının faydaları şaşırtıyor. Birçok özelliğiyle şifa dağıtan bu sakızın diş sağlığına, karaciğer sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor.

Migreni olanlar dikkat: Migren ağrısının çözümü ve tedavisini uzmanı anlattı Migrenin görülme sıklığı arttı. Son dönemde birçok kişide baş ağrısı şikayeti görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Anıl Tuncer, migrenin toplum sağlığını etkileyen önemli bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulundu.

Türk doktor şifresini buldu: Uyguladığı yöntemle migren hastalarına umut oluyor Afyonkarahisar’da görev yapan Fizik Tedavi Uzmanı Doç. Dr. Ali Sallı’nın uyguladığı yöntem migren hastalarının umudu oldu. Türk hekimin uyguladığı yöntem, migreni yüzde 80 tedavi ediyor.