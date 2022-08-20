Türkiye Gazetesi

Türkiye'de hemen hemen her vatandaşın seve seve tükettiği içeceklerden biri olan çay; sabah, öğle ve akşam en çok tüketilen ürünlerin başında geliyor. Durum böyle olunca çayın nasıl içilmesi gerektiğine yönelik de ciddi soru işaretleri ortaya çıkıyor. İşte uzmanlar, çayla ilgili büyük bir tehlikeyi kamuoyunun bilgisine sundu.

SAKIN KAYNAR HALDE İÇMEYİN

Yapılan yeni araştırmalar ile birlikte özellikle sigara içenleri bir kötü sonuç beklediği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu araştırma, her gün sigara içen ve alkol tüketenlerin içtiği çayı sıcak içmemesi gerektiğini gözler önüne serdi. Çay ile ilgili yapılan önemli araştırma Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlandı. Çalışmaya göre; sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde büyük bir tehlike oluşturarak yemek borusu kanseri riskini beş kat artırmakta.

EN SIK GÖRÜLEN 8'İNCİ KANSER TÜRÜ

Yemek borusu kanseri, dünya genelinde en sık görülen sekizinci kanserdir. Ölümcül bir hastalık olarak bilinen yemek borusu kanseri, her sene yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne sebep olmaktadır.

BOĞAZI DA TAHRİŞ EDİYOR

Çayı haricinde başka çok sıcak içeceklerin de yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceği biliniyor. Sıcak sıvı, yemek borusunun astarının tahriş olmasına neden olabiliyor, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına sebep olabiliyor. İçilen çay veya başka bir sıcak sıvı, yemek borusunu kaplamakta olan hücrelerin bariyer işlevini bozabildiği gibi orada yer alan dokuda diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabiliyor.

Uzman tavsiyesi: Bayramda çikolatayı yeşil çayla tüketin Uzman Diyetisyen Canel Öner Sayar, bayramda tatlı ve çikolata tüketiminde aşırıya kaçmanın ciddi sorunlara yol açabileceğini söyleyerek, "Antioksidan kapasiteleri yüksek olduğu için çikolatanın yanında kahve ve yeşil çay tercih edilebilir" dedi.

Çaylıklara gençleştirme budaması yapılacak Kaliteli çay yaprağı temin edilmesi amacıyla, ruhsatlı çay bahçeleri, 7 yıllık süre için her yıl 7’de bir oranında gençleştirme budamasına tabi tutulacak.