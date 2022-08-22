Türkiye Gazetesi

Dünya, covid ve maymun çiçeği salgınlarıyla mücadelesine devam ederken Hindistan'dan yeni bir salgın alarmı konusunda uzmanlarda uyarı geldi. Hindistan'da son derece bulaşıcı bir virüsün çocuklar arasında yayıldığı bildirildi. Adını, enfekte kişilerin cildinde görünen kırmızı kabarcıklardan alan ‘domates gribi’ ateş, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi koronavirüse benzer belirtilerle kendini belli ediyor. Ancak uzmanlar iki hastalığın birbirinden bağımsız olduğunu söylüyor.

‘DOMATES GRİBİ’ EL, AYAK, AĞIZ HASTALIĞININ BİR ÇEŞİDİ OLABİLİR

Domates gribi olarak bilinen hastalık ilk olarak bu yıl Mayıs ayında Hindistan’ın Karela eyaletinde tespit edildi. Domates gribi şimdiye kadar 5-6 yaşlarında onlarca çocuğu etkiledi. Domates gribinin el, ayak, ağız hastalığının yeni bir çeşidi olmasından endişe ediliyor. Öte yandan uzmanlar bu durumun sivrisinek kaynaklı bir enfeksiyonun etkisi olup olmadığını araştırıyorlar, ancak tamamen yeni bir patojen olma ihtimalini göz ardı etmiyorlar.

DOMATES GRİBİNİN BELİRTİLERİ

Domates gribinin belirtileri şu şekilde:

-Ciltte görünen ağrılı, kırmızı kabarcıklar

-Ateş

-Halsizlik

-Eklem ağrısı

-Kusma

-İshal

-Dehidrasyon (sıvı kaybı)

- Vücut ağrıları

- Yaygın grip benzeri semptomlar

DOMATES GRİBİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Domates gribinin şu anda tedavisine yönelik bir ilaç yoktur. Bu hastalığı önlemeye ilişkin kullanılabilecek hiçbir antiviral ilaç veya aşısı bulunmuyor. Sağlık uzmanları yayılmayı önlemek için "dikkatli izolasyonun" zorunlu olmasını talep ediyor.

Tıp dergisi Lancet'in bildirdiğine göre, enfeksiyonun diğer çocuklara veya yetişkinlere yayılmasını önlemek için semptom başlangıcından itibaren 5 ila 7 gün boyunca izolasyon izlenmeli.

Tıp uzmanları, domates gribini önlemek için en iyi çözümün "hijyen ve korunma" olduğunu ve enfekte çocukların enfekte olmayan kişilerle oyuncak, giysi ve yiyecek paylaşmasını önlemek olduğunu söyledi.

DOMATES GRİBİ NEREDE GÖRÜLDÜ?

Şu ana kadar Hindistan’da bulunan Kerala, Tamilnadu ve Odisha dışında hiçbir bölge virüsten etkilenmedi.

DOMATES GRİBİ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Domates gribi Türkiye basınında da geniş yer bulmaya başladı. Bunun akabinde “Domates gribi Türkiye’de var mı?” , “Domates gribi Türkiye’de görüldü mü?” gibi sorular merak edilmeye başlandı. Türkiye’den henüz domates gribi virüsüne dair hiçbir bildirim yapılmadı. Domates gribi Türkiye'de görülmedi. Bakanlıktan da konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

DOMATES GRİBİNE YAKALANANLAR NE YAPMALI?

Kerala Sağlık Departmanı bulaşıcı virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi. Doktor Subhash Chandra India Today’e yaptığı açıklamada, “Domates gribi ölümcül bir hastalık değil, ancak bulaşıcı ve kişiden kişiye yayılabilir. Enfeksiyonun nasıl yayıldığı hala araştırılıyor. Domates gribi geliştiren kişiler diğer viral hastalıklarda olduğu gibi bol sıvı içmeli ve yatakta istirahat etmeli” dedi.

YETİŞKİNLERDEKİ ETKİSİ DAHA AĞIR OLABİLİR

Hastalıkla ilgili yayımlanan bir raporda ise çocukların yeni hastalığa yakalanmasının daha olası olduğu belirtildi. Öte yandan uzmanlar hastalığın yetişkinlere geçmesi halinde daha tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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