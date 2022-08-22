Türkiye Gazetesi

Doç. Dr. Asiye Uzun, en yaygın cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri olan HPV’nin yol açtığı hastalıklar ve önlemlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Hem kadın hem de erkekte enfeksiyona neden olan, HPV'nin hiçbir belirti vermediğini belirten Uzun, "Teşhis ve tedavisinde geç kalındığında rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Rutin jinekolojik kontroller, HPV aşısı, HPV-DNA ve Pap Testleri riskin saptanması ve önlem alınması açısından son derece önemli. En sık görülen belirti virüs bulaştıktan 2 ila 6 ay sonra aniden ortaya çıkan siğillerdir, teşhis ve tedavide erken müdahale hayati öneme sahiptir” uyarısında bulundu.

“EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİ”

HPV enfeksiyonlarına çoğunlukla adölesan ve genç yetişkinlikte rastlandığını ancak virüse her dönemde yakalanma riski olduğunu bildiren Asiye Uzun, şunları kaydetti:

“HPV, günümüzde halk sağlığına yönelik dünyadaki en büyük tehditlerden biri olarak görülüyor. HPV kadınlarda en sık görülen dördüncü kanser olan serviks yani rahim ağzı kanserine neden oluyor. HPV enfeksiyonlarının çoğu geçici ve asemptomatik olduğu için bireyler enfekte olduğunun farkına varamıyorlar."

200’DEN FAZLA ÇEŞİDİ VAR

HPV genotiplerinin düşük, orta ve yüksek riskli olarak sınıflandığını belirten Doç. Dr. Uzun, "Bugüne kadar yüksek riskli ve düşük riskli olarak bilinen 200’den fazla HPV genotipi tespit edilmiştir. Popülasyona ve coğrafi yerleşime göre HPV prevalansı değişiklik göstermektedir. 2020 Türkiye raporuna göre; HPV tip 16 ve 18 prevalansı yüzde 4,2 ile yüzde 67,6 arasında değişmektedir. HPV ile ilişkili hastalıklarda toplumdaki ekonomik ve sosyal yükün azaltılmasında HPV’den korunma önem taşımaktadır. Bu kapsamda birincil korunma risk faktörlerinin elimine edilmesi ve HPV aşı uygulamalarını, ikincil korunma ise HPV-DNA Testi ve Pap Test ile tarama ile erken tanı gibi korunma önlemlerini içermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

HPV’DEN NASIL KORUNMALI?

Uzun, HPV ile ilgili hastalıkların önlenmesinde korunmanın önemine değindi.

HPV’den birincil korunmanın önemine dikkati çeken Uzun, "Birincil korunma cinsel risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ve profilaktik HPV aşı uygulamalarını içermekte. Etkili birincil (HPV aşısı) ve ikincil (tarama programları) korunma yaklaşımları servikal kanser başta olmak üzere HPV ile ilişkili kanserler ve hastalıkların önlenmesinde önemli. Bu taramalar Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılmaktadır."

İdrardan rahim ağzı kanseri teşhisi Yeni geliştirilen test, DNA’da gerçekleşen kanser öncesi hücre değişikliklerini de analiz edebiliyor.

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