Türkiye Gazetesi

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan yeni bir çalışmada, yaşları 50 ile 77 arasında değişen 140 bin İngiliz incelendi. Çalışmanın her yıl 16 binden fazla hayat kurtarma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Bilim insanları araştırmanın henüz bir sonuç vermemesine karşılık 'muazzam' bir potansiyele sahip olduğu konusunda iyimser olduklarını söyledi.

KANSERİN ÇIKIŞ NOKTASINI TESPİT EDEBİLİR

Çalışmayı yürüten King's College London'dan baş araştırmacı Profesör Peter Sasieni şunları söyledi:

“Bu kan testinin kanserden ölen insan sayısını önemli ölçüde azaltma potansiyeli çok büyük. Galler testi adı verilen kan testi, kana dökülen kansere bağlı DNA parçalarını alır ve vücudun hangi bölümünden geldiğini söyleyebilir. Sadece bu değil; test, tümörün vücudun neresinde geliştiğini de önererek kanserin tespit edilme biçiminde devrim oluşturabilir. Bu bir dönüm noktası olabilir” dedi.

İngiltere kanser araştırmaları ekibinde görev alan Rose Gray ise, “Bu tür araştırmalar, geç evre kanserlere karşı ilerleme sağlamak ve daha fazla hastaya iyi bir sonuç alma şansı vermek için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Dikkat: Saça sinen nikotin bile kansere davetiye çıkarıyor Pasif içiciliğin tehlikeleri yıllardır biliniyordu ancak şimdi bilim insanları ‘üçüncü el sigara dumanı’ konusunda yeni bir araştırmaya imza attı. Söz konusu çalışmaya göre saç, giysi, mobilya ve halı gibi yerlere sinen sigaranın içindeki nikotin bile kansere davetiye çıkarmak için yeterli.

Kansere kandan erken teşhis Diabetologia dergisinde geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir çalışmada, vücudunda prostasin isimli protein düzeyi yüksek olan kişilerde şeker hastalığı gelişme riskinin yüksek olduğu ve aynı zamanda kansere bağlı ölümlerin bu kişilerde daha fazla olduğu gösterildi.