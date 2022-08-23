Türkiye Gazetesi

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Yükselen kan basıncının kılcal damarlardaki kan akışını ve kandaki oksijen taşıma özelliğini azaltabildiğini söyleyen Odyoloji Uzmanı Dr. Bahtiyar Çelikgün, “Bu durum enerjisiz kalan duyma organlarının bozulmasına yani işitme kaybına sebep olabiliyor. Hipertansiyon hastalarının doktorlarıyla görüşerek uygun tedavi yöntemlerini uygulaması gerekiyor. Bununla birlikte belli aralıklarla işitme testi yaptırarak işitme kaybı için muhtemel risklere karşı tedbir almaları yaşam kalitelerini korumak için oldukça önemli” uyarısında bulundu.

Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor… Nelere dikkat etmeli? Artan sıcak havalar, tansiyon hastaları açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlar en önemli sağlık problemlerinden biri olan yüksek tansiyonun beyin kanaması, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olduğunun altını çiziyor. Peki, yazın tansiyon için ne gibi önlemler alınmalı? Uzmanından öğrenelim…

3 kişiden birinin tansiyonu yüksek Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla Ankara ve İstanbul’da rastgele yapılan ölçümlerde, sokaktaki vatandaşların yüzde 30’unun tansiyonu normal değerlerin üzerinde çıktı.