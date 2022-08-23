Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Geleneksel medikal tedaviler ve korunma ile geçmeyen alerjilerde bağışıklık sistemini güçlendiren aşı tedavisinin uygulanabileceğini söyleyen BDC Clinic’in kurucusu KBB Uzmanı Opr. Dr. Bülent Deniz Çuhalı, “Alerji çağımızın hastalığı ve şu an toplumun yüzde 20’sinde görülüyor. Korunma tedbirlerine ve mevcut tedavilere rağmen geçmeyen alerjilerde immünoterapi yapıyoruz. Halk arasında aşı tedavisi olarak adlandırılan immünoterapi, bağışıklık sistemini güçlendirerek başa çıkmaya çalışıyor” dedi. Alerjilerin bebeklik döneminden itibaren başlayabileceğini aktaran Dr. Çuhalı, “Alerji bebeklikte cilt problemleri, ergenliğe kadar kulak burun boğaz problemleri ile karşımıza gelir. Eğer bu dönemde halen durdurulamadıysa astım tablosu ortaya çıkar” açıklamasını yaptı. Alerjide tedavinin yüzde 50’sini korumanın oluşturduğuna işaret eden Dr. Çuhalı, “Korunmanın yanında, bugün tedavide kortizon yerine daha masum ilaçları tercih ediyoruz. Bunlarla sonuç alamadıysak, immünoterapiye yönlendiriyoruz” diye konuştu.

İstanbul kıyılarında 'Pusula Denizanası' paniği: Alerjisi olanlar dikkat Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan ancak iklim değişikliği nedeniyle Marmara Denizi'nde de görülmeye başlanan Pusula Denizanası, vatandaşları endişelendiriyor. Bursa Gemlik, Tekirdağ ve son olarak İstanbul Beylikdüzü sahillerinde görülen denizanalarına dair uyarılarda bulunan uzmanlar, alerjisi olan kişilerin mutlaka Pusula Denizanası'ndan uzak durması gerektiğini belirttiler.

Baharda göz alerjileri artıyor Bahar aylarında artan çiçek, bitki ve ağaç polenleri alerjik bünyesi olan kişilerde başta alerjik konjonktivit olmak üzere birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor.