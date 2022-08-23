Türkiye Gazetesi

Çobançantası, basur problemi yaşayanların çektiği ağrıların azalmasında etkili oluyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kıvrandıran hastalık hemoroide karşı çobançantası bitkisi ile hazırlanan kürün tüketilmesini öneriyor. Peki, çobançantası nedir, çobançantası kürü nasıl yapılır? Çobançantası çayının faydaları neler? Bu soruların cevaplarını ve basurdan kurtaran çobançantası kürünün hazırlanışını sizler için derledik.

BASUR SORUNUNA ÇOBANÇANTASI KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Hemoroid şikayetine karşı çobançantası bitkisi ile yapılan kürü tavsiye eden Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bir ay boyunca bu çayın tüketilmesini tavsiye etti. Dr. Saraçoğlu'nun hemoroid (basur) sorununa kesin çözüm olarak önerdiği doğal kür tarifi şöyle:

- Bir tutam çobançantası bitkisini 1 bardak suya atın ve 5 dakika kısık ateşte kaynatın.

- Ilınınca süzüp suyunu için.

- Bu kürü 30 gün boyunca aç karnına her gün için.

- 30 günün sonunda kürü sonlandırın.

ÇOBANÇANTASI KÜRÜ NASIL KULLANILIR?

Çobançantası kürü kürü her sabah içilmelidir. Bu kür 30 gün boyunca tüketilebilir. Çobançantası kürünü tüketirken basur sorununun önüne geçmek için acı ve baharatlı gıdalardan kaçınmak gerekir.

ÇOBANÇANTASI BÖBREKLERE ZARAR VERİR Mİ?

İdrar sökücü etkisi de olan çobançantası bitkisi böbreklere faydalıdır. Kas sistemi ile ilgili olumlu etkileri bulunan çobançantası bitkisi, bazı kas rahatsızlıklarının giderilmesine de yardımcı olur. Böbreklere zarar verdiği yönünde bir durum söz konusu değildir.

BASURU OLANLAR DİKKAT!

Hemoroidi olanların beslenmelerine de dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

- Bu süreçte hemoroidi tetikleyen acı ve baharatlı besinler tüketmemelidir. Günde bir bardaktan fazla kahve içilmemelidir.

-Kabızlık hemoroidin bir numaralı tetikleyicisidir. Kabız olmamaya özen göstermelisiniz. Bunun için öğle ve akşam yemeklerinden önce pirinçsiz zeytinyağlı pırasa yiyebilirsiniz.

-Kabızlık olmaması için yemeğin üzerine hemen tatlı ve meyve (yaş üzüm hariç) tüketilmemelidir.

- Çobançantası çayını içmeye başladığınız zaman hemoroid sorunu geçecek, birkaç gün rahatlayacaksınız ve basur kaybolup gidecek. Bu kürü bir ay uyguladığınızda ise basur sorunundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Ancak acı baharatlar tüketmeye ve kahve içmeye devam ederseniz basur tekrarlayabilir.

- Basurun olmaması için beslenme şeklini değiştirmek önemlidir. Sizi kabız yapan gıdalardan uzak durmalısınız. Çünkü kabızlığın doğal sonucu hemoroid olarak karşımıza çıkıyor.

BASURUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ‘DEREOTU’ TAVSİYESİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, basuru önlemek için ise dereotu tüketilmesini tavsiye etti. Saraçoğlu, “Hemoroidin önüne geçmek için öğle ve akşam öğünlerden önce dereotu tüketilmelidir. Dereotunun içerisinde yer alan ‘anetol’ basurun oluşmasına engel olur. Sık sık hemoroide yakalanmamak için dereotunu beslenmenizden eksik etmeyin” dedi.

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