Türkiye Gazetesi

Farklı şekilde belirti gösteren tiroid hastalıklarının günümüzde görülme oranı arttı. Çoğu insanın kendinde tiroid hastalığından habersiz olduğuna işaret eden Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, “Tiroid hastalığının olduğunu bilmeyen sokakta gördüğünüz her 10 kişiden 3’ünde aslında bu hastalık var” dedi.

VÜCUT METABOLİZMASINDA BÜYÜK FONKSİYONA SAHİP

Dr. Gökhan Yazıcıoğlu, tiroid rahatsızlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Küçük bir organ olan tiroidin, vücut metabolizmasında büyük fonksiyona sahip olduğuna dikkat çeken Yazıcıoğlu, “Metabolizma üzerine etkili en önemli hormonlardan bir tanesini salgılıyor. Metabolizma çalışmasını sağlayan, azlığında ya da fazlalığı olması halinde sorunların çıktığı bir organımız” dedi.

HALSİZLİK, ÖDEM, KEMİK ERİMESİNE DİKKAT

Tiroid hastalıklarının fonksiyonel ve anatomik olmak üzere iki gruba ayrıldığını kaydeden Uzm. Dr. Yazıcıoğlu, “Fonksiyonel hastalıklarda tiroidin az ya da çok çalışması. Tiroid az çalıştığında metabolizmamız yavaşlar, kilo almamız kolaylaşır, cildimiz kurur, bağırsak tembelliği ve buna bağlı kabızlık, saç ve tırnaklarla ilgili sorunlara yol açar. Tedavi edilmediği takdirde de bu sorun giderek artar ve halsizlik, vücutta ödem toplaması gibi sorunlar ortaya çıkar. Tam tersi çok çalıştığında da, başta kemik ve kalp üzerine önemli zararları vardır. Özellikle yaşlı ve altta kalp hastalığı olan kişilerde tabloyu daha da ağırlaştıracak sonuçlara yol açabilir. Kemik erimesi önemli bir problem olarak da karşımıza çıkabilir. Mutlaka bu tür hastaların endokrinoloji uzmanına görünüp tedavi olması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

GUATRIN HANGİ HUYDA OLDUĞU ÖNEMLİ

Anatomik olan gruptaki hastalığın guatr olduğunu aktaran Yazıcıoğlu, böyle bir durumda tiroid nodüllerinin hangi huyda olduğunun önemine vurgu yaptı. Yazıcıoğlu, “Bizim için en önemli tarafı iyi mi kötü mü huylu olduğu. Bunu çok basit bir yöntemle tiroid nodülünün içine girip örnek alıp, çok kısa bir sürede hastanın günlük yaşamını etkilemeyecek şekilde teşhisi koyabiliyoruz” diye konuştu.

HER 10 KİŞİDEN 3’Ü TİROİD HASTASI OLDUĞUNU BİLMİYOR

Sokaktaki her 10 kişiden 3’ünün tiroid hastası olduğunu bilmediğini kaydeden Yazıcıoğlu, “Tiroid hastalığının ne olduğunu bilmeyen sokakta gördüğünüz her 10 kişiden 3’ünde aslında bu hastalık var. Bölgemiz de endemik bir guatr bölgesi olduğu için, mutlaka sağlıklı bireylerin daha önce tiroidlerini taratmamışsa, ultrason ve kan tahlilleriyle birlikte tiroid bezinin taranması gerekiyor. Fonksiyonel ya da anatomik sorun olup olmadığına bakılması gerekiyor” dedi.



Yazıcıoğlu, tiroid hastalıklarında tedavinin nedene yönelik gerçekleştirildiğini de belirterek, bu yöntemlerin ilaç, iyot veya cerrahi seçenekler olduğunu kaydetti.

Tiroid nodüllerine dikkat: Kansere neden olabilir Toplumda sıkça görülen tiroid nodüllerinin bazılarının kanser riski taşıdığını belirten Uzm. Dr. Emrah Yerlikaya, triod nodüllerinde erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Anne olmak isteyen tiroidine baktırsın Tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroit hormonlarının az salgılanması anlamına gelen hipotiroidinin sinsi, sessiz ve yavaş gelişen bir hastalık olduğunu, bu nedenle sıklıkla gözden kaçtığını söyleyen iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ömer Akyürek, özellikle gebelik planlayan kadınlar için tiroit değerlerinin önemli olduğunu söyleyerek “Gebelerde ve gebelik planlayan kadınlarda mutlaka tiroit fonksiyonuna bakılmalıdır” dedi.