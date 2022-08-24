Türkiye Gazetesi

İtalya'daki araştırmacılar, bir adamın maymun çiçeği, covid-19 ve HIV testlerinin aynı gün pozitif çıktığını söyledi. Söz konusu hastanın İspanya'ya yaptığı beş günlük bir geziden sonra üç enfeksiyonun vücudunda bulunduğu tespit edildi. 36 yaşındaki adam, vücudunun kasık bölgesinde ağrı, ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi.



29 Haziran’da belirti gösteren kişinin 2 Temmuz’da koronavirüs testi pozitif çıktı. 6 Temmuz’da ise yapılan testlerde maymun çiçeği, Covid ve HIV virüslerinin vücudunda bulunduğu tespit edildi.

ÜÇ ENFEKSİYONU TAŞIYAN TEK VAKA

Journal of Infection'da yayımlanan vaka raporuna göre, hastanın covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra sol kolunda kızarıklık meydana geldi. Birkaç gün içinde de adamın vücudunda da kabarcıklar belirdi. Bu belirtilerden sonra hastaya bir dizi başka test de yapıldı ve adamın covid-19 ve HIV pozitif testinin de pozitif çıktığı açıklandı.

UZMANLAR ‘BU OLASILIĞA HAZIRLANMALI’ DİYEREK UYARDI

Catania Üniversitesi’nden araştırmacılar, vakanın maymun çiçeği ve covid-19 semptomlarının nasıl ‘üst üste gelebileceğini’ gösterdiğini ve enfeksiyonların birlikte görülebileceğini doğruladığını söyledi. Uzmanlar şimdiye kadar bildirilen maymun çiçeği, koronavirüs ve HIV virüsünün aynı anda bulunduğu 'bilinen' tek vaka olduğunun altını çizdi.

Öte yandan araştırmacılar, covid-19 ve maymun çiçeği vakaları artmaya devam ederken sağlık sistemlerinin bu olasılığa hazırlanması gerektiğini belirtti.

Güneş lekesi sandılar, maymun çiçeği çıktı: Üç günde burnu çürüdü! Almanya’da yaşayan 40 yaşındaki bir adam burnunda kırmızı bir noktayla doktora gitti. Üç gün sonra burnu karardı ve vücudunda lezyonlar belirdi. Burnunda güneş yanığı olduğu düşünülen kırmızı nokta, zamanla değişti. Yaptırdığı HIV testi pozitif çıkan adamın yaptırdığı maymun çiçeği virüsü testi pozitif çıktı ve 3 gün içerisinde burnu çürüdü.

Maymun çiçeği virüsü ilk kez insandan köpeğe geçti Fransa'da maymun çiçeği virüsü tespit edilen iki kişinin köpeğinin virüs testi de pozitif çıktı. Bu vaka, dünyada maymun çiçeği virüsünün insandan köpeğe geçtiğine dair ilk doğrulanmış vaka olarak kayıtlara geçti.