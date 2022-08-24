Türkiye Gazetesi

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, çocukluk döneminde ekran bağımlılığı problemi arttı. Özellikle 18 aylık olana kadar çocukların kesinlikle ekranlara maruz bırakılmaması, erken çocukluk döneminde ise ekran başında geçirilen sürenin günlük en fazla bir saat ile kısıtlanması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hepsen Mine Seri, aileleri dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyardı.

ÇOK CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Erken bebeklik döneminde (0-2 yaş) çocukların dış dünyayı gözlem yaparak ve dokunarak öğrendiklerini, bu dönemde kontrolsüz bir şekilde ekrana maruz kalmanın, bebeğin bilişsel gelişiminde gecikme/gerilemeye neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hepsen Mine Serin şöyle konuştu:

“Yapılan çalışmalar; uzun ekran maruziyetinin bilişsel, dil ve sosyal/duygusal alanlarda gecikmelere neden olduğunu göstermiştir. Yine literatürde yoğun ekran maruziyetinin otizm ile ilişkili olduğunu gösteren yayınlar bulunmaktadır. Büyük çocuklarda uzun süreli ekran maruziyeti ile fiziksel aktivitenin azalması, sağlıksız ve hazır gıdalara yönelim obeziteye neden olmakta; ekran karşısında uzun süreli oturmak, postür bozukluklarına neden olarak omuz, sırt, bel ağrısı gibi kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebebiyet vermektedir. Ayrıca görme sorunları, baş ağrısı, nöbet geçirme riskinde artış gibi sorunların yanı sıra uyku bozukluğu, dikkat sorunları, saldırgan davranışlar gibi sorunlara da yol açmaktadır. “

ERGENLİKTE SOSYAL FOBİ NEDENİ

Uzun süreli ekran maruziyeti özellikle ergenlik döneminde gençlerin yalnız kalmasına yol açarak, sosyal fobi, akademik sorunlar, akran zorbalığı ve sanal dünyada zorbalık (siber zorbalık) gibi birçok olumsuz duruma yol açabiliyor. Özellikle yaz tatilinde çocukların/ gençlerin herhangi bir spor alışkanlığı edinmediği ya da aktivitelere yönlendirilmemeleri durumunda, ekran karşısında uzun süre zaman geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Hepsen Mine Serin “Ailelerin çocuklarına internet kullanımında sınırlama koymaması, aile içi ve gerçek dünyadaki arkadaşlarla iletişimlerinin azalmasına ve sonuçta sosyal kaygılarının artmasına neden olmaktadır. Bu tür sorunlar yaşayan gençler her geçen gün artıyor” diyerek aileleri uyardı.

EKRAN BAĞIMLILIĞINA KARŞI DİKKAT

Çocuklarda ekran bağımlılığına karşı ailelere öneriler:

-Çocukların ekran kullanım süresi, içeriği, zamanı ve yerini kurallara bağlayın.

-İki yaşından küçük çocukları kesinlikle ekrandan uzak tutun. Ellerine kesinlikle cep telefonu, tablet vermeyin.

-Yemek sırasında ve uyumadan önceki bir saat ekran kullanımına izin vermeyin.

- Çocukla vakit geçirilirken arka planda televizyon çalışmamasına dikkat edin.

- Sağlıklı gelişimi için gerekli olan uyku düzeni ve fiziksel aktivitelere önem verin.

-Tehlikeli ya da uygunsuz içerikli web sitelerine erişimi engellemek için gerekli önlemleri alın.

-Ekran ve internet kullanımı ile ilgili alınacak önlemlerin nedenini çocuğunuza anlatarak, çocukla işbirliği yapın.

Ekran bağımlılığı sizi ele geçirmesin Telefon ekranından bilgisayar ekranına hızla geçiş yaptığımız, sosyal medyaya girmeden duramadığımız bugünlerde kontrolsüz dijital yoğunluğa dur demeye ne dersiniz?

Ekran bağımlılığı kabızlık yapabilir Çocuklarda sıvı alımının düzensizliğinin özellikle yaz aylarında önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güngör, ekran bağımlılığı gibi sebeplerle az sıvı tüketiminin kritik kabızlık tablosuna sebep olabileceğini söyledi.