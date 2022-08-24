Türkiye Gazetesi

Son dönemde acil servislere ishal ve kusma şikayetiyle giden hastalar artarken, uzmanlardan uyarı geldi.

Mide ve karın ağrısının hiç düşünmediğiniz bir tetikleyicisi olabilir!

SICAK HAVA VAKALARI ARTIRIYOR

Yazın gelişi ile mevsim normalleri üzerine çıkan sıcak hava özellikle et, kıyma, peynir, süt gibi gıdalarda hızlı bozulmaya neden oluyor.

Bozulan gıdaların mide ve bağırsakta ağrıya neden olduğunu belirten uzmanlar, kusma ve ishal gibi belirtiler başladığında hastaların ivedilikle acil servise gitmelerini öneriyor.

Sıcak havalarda gıdalar gibi, suyun da çabuk enfekte olabileceğini belirten Acil Tıp Uzmanı Dr. Veysel Balcı, çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temiz suyla yıkanması gerektiğini söyledi.

Dışardan yemek yiyenleri de uyaran Balcı, hijyenik ortamlarda hazırlanmayan gıdaların zehirlenmelere yol açabileceğini, özellikle pikniğe gidilen açık alanlarda, bulunan her kaynak suyunun kullanılmaması gerektiğini belirtti.

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