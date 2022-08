Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

“Üzerinde doğal yazan her şeyi vücudunuza sürmeyin, yarardan çok zarar verebilir” diyen Doç. Dr. Öztürk “Özellikle cilt üzerine sürülen ürünler konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Yaz aylarında en sık karşılaşılan alerji türlerinden olan güneş alerjisinin en önemli sebeplerinden biri ‘doğal ürünler’dir” dedi. Güneş alerjilerinin güneş ışığına maruz kaldıktan sonra dakikalar içinde cilt yüzeyinde kızarıklık, şişlik, kaşıntı, döküntü, batma veya yanma hissi gibi belirtilerle kendini gösterdiğine işaret eden Doç. Dr. Öztürk, birçok kişinin doğal ibaresi gördüğü her ürünü tüketme ve ciltlerine uygulama eğiliminde olduğunu belirterek “Doğal olarak nitelendirilen ilaçlar, parfüm, sabun, krem gibi bazı kimyasallar ve bazı bitki yapraklarının tüketilmesi veya cilde sürülmesinin ardından güneş ışınları ile temas etmek güneş alerjisinin oluşmasına yol açabilir” diye konuştu. Yazın her döküntünün güneş alerjisi ile karıştırılmaması gerektiğine de dikkat çeken Doç. Dr. Öztürk “Cilt kanseri, egzama, dematoz, fotosensitivite gibi cilt hastalığı olanlar güneşten uzak durmalıdır” dedi.

