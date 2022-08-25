Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Seul’deki Inje Üniversitesi Sanggye Paik Hastanesinde yapılan araştırma, günde 10 dakika yürümenin herhangi bir sebepten dolayı ölüm riskini yüzde 40 azalttığını ortaya koydu. 85 yaş üstü 7 bin kişi üzerinde yapılan çalışmayı değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Moo-Nyun Jin, araştırmanın insanların ‘yaşam boyunca yürümeye devam etmeyi’ hedeﬂemeleri gerektiğini gösterdiğini söyledi. Yürümeye devam edenlerin, hareketsiz olanlara kıyasla herhangi bir nedenle ölme ihtimalinin beşte iki oranında daha az olduğu bulundu.

Doğa yürüyüşü yapmaya giden adam kalp krizi geçirdi Çorum’da ormanlık arazide arkadaşlarıyla doğa yürüyüşü yaparken rahatsızlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.