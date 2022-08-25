Türkiye Gazetesi

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Halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek olan sempozyumda, Omurilik felci tedavisi konusunda dünyadaki son gelişmeler paylaşılacak. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya’nın başkanlığını yürüteceği sempozyumda, alanında dünyaca ünlü Hindistanlı Doktor HS Chabbra da konuşmacı olarak yer alacak. Avrupa Omurilik Felçlileri Derneği (ESCIF) Başkanı Stefan O. Jorlev de Avrupa’da yapılan sosyal çalışmalar hakkında bilgiler verecek.

Omurilik felcine pilli tedavi umudu İsviçre, ABD, İngiltere, Avusturya, Hindistan ve Çin’deki az sayıda merkezde uygulanan pil tedavisi, Pamukkale Üniversitesi’nde de yapılmaya başladı.