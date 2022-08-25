Türkiye Gazetesi

Diş ağrısı dönem dönem pek çok kişinin yaşadığı ve hayatı alt üst eden sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hafif düzeydeki diş ağrısında tuzlu su gargarası gibi basit önlemler ağrıyı ortadan kaldırıyor. Diş çürüğü, dişin iç yapısında iltihaplanma, apse gibi nedenlerle diş ağrısı yaşayanların sayısı artarken internette çoğu kişi diş ağrısına ne iyi gelir, diş ağrısı nasıl geçer, diş ağrısının doğal çözümü ne gibi konuların cevabını arıyor. Tam da bu noktada Diş Hekimi Arzu Tekkeli, basit diş ağrılarından kurtulmanın yollarını anlatıyor.

DİŞ AĞRISI NASIL GEÇER? ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Diş ağrısının asla ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Arzu Tekkeli “Diş ağrısıyla birlikte ateş, ısırma veya çiğneme sırasındaki keskin bir ağrı, diş çevresinde rahatsızlık ve hassasiyet, soğuk ve sıcak içeceklere karşı ağrı veya hassasiyet gibi belirtiler olabiliyor” dedi; basit diş ağrılarından kurtulmak için yapılması gerekenleri sıraladı.

TUZLU SU GARGARASI

Diş ağrısı şikâyeti olan birçok insan, bu durumun kontrolü için ilk olarak tuzlu su ile gargara yapmayı tercih eder. Tuzlu su doğal bir dezenfektan olup aynı zamanda diş aralarında bulunan gıda artıklarının da temizlenmesine yardımcı olur. Tuzlu su ile gargara sırasında ağız içerisinde bulunan yaralardaki inflamasyonun azaltılması sağlanabilir. Bu uygulama için bir bardak suya yarım çay kaşığı tuz atılması ile hazırlanan karışımla gargara yapılması yeterlidir.

SOĞUK UYGULAMALAR

Ağrı bölgesine yapılacak soğuk uygulamalar özellikle altta yatan nedenin travma olduğu hallerde etkili bir yaklaşım olabilir. Soğuk uygulamalar sırasında ilgili bölgedeki kan damarları ısı azalmasına bağlı olarak daralır. Bu sayede ağrı hissinde de bir miktar azalma meydana gelir.

SARIMSAK

Sarımsak, binlerce yıldır sağlığa yaptığı çeşitli katkılar nedeniyle hem geleneksel tıp uygulamalarında hem de yemek tariflerinde yer alan bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Sarımsak, diş üzerinde plak oluşumuna neden olan zararlı bakterilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu gibi oluşan ağrı hissinin hafiflemesini etkiliyor. Diş ağrısı şikâyeti için yapılan uygulamalarda sarımsak, rendelenerek veya ezilerek macun kıvamına getirilir. Ardından etkilenen bölge üzerine sürülür. Bazı kişiler direkt olarak çiğ sarımsağı etkilenen dişler arasında çiğnemeyi de tercih edebilir.

KARANFİL

Karanfil, sarımsak gibi uzun yıllardır diş ağrısına karşı başvurulan bir diğer doğal uygulama. Karanfilin içerisinde yer alan yağ, ağrı hissinin kontrolünde ve o bölgedeki inflamasyonun azalmasına katkı sağlayabilir.

KEKİK

Kekik, oldukça güçlü antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahip olan bir diğer bitkidir. Bu uygulamaların bitkilerin yağı ile yapılması halinde su ile seyreltilerek bir pamuk vasıtasıyla etkilenen bölgeye uygulanması gerektiği unutulmamalı. Kekik yağı aynı zamanda bir bardak suya bir damla olacak şekilde damlatılarak, gargara şeklinde de kullanılabilir.

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